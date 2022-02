Das Eittinger Glasfaser-Duell

Von: Daniela Oldach

Wie wird der Breitbandausbau in Eitting laufen? Das ist gerade noch offen. © dpa

Die Glasfaser kommt in die Gemeinde Eitting. Das ist so gut wie sicher. Doch welcher Anbieter macht das Rennen? Nachdem sich schon die Deutsche Glasfaser vorgestellt hat (wir berichteten), warben nun in der Ratssitzung am Dienstag Julia Tenbüken und Melanie Hundt für die Farben von „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) aus Ismaning (Kreis München).

Eitting - „Wir fangen gleich an und warten nicht, bis 40 Prozent der Leute unterschrieben haben“, erklärte Expansionsmanagerin Hundt. Dies sei bei der Deutschen Glasfaser anders. Bei der UGG reiche es, wenn die Kommune eine Absichtserklärung unterschreibe. „Dann kann es losgehen. Das ist kein Vertrag, sondern eine gemeinsame Interessensvereinbarung.“ Zudem gebe es keine Kostenbeteiligung für die Kommune. Hundt versprach auch einen schnellen Beginn. Die Bauzeit betrage in der Regel sechs bis neun Monate.

Erschlossen werden soll das gesamte Gemeindegebiet mit den Orten Eitting, Reisen, Gaden und Eittingermoos. Gaden wäre bei der Deutschen Glasfaser wie berichtet erst mal außen vor. „Es kann sein, dass am Ende ein paar Häuser außerhalb übrig bleiben, die nicht eigenwirtschaftlich angeschlossen werden können“, räumte Hundt ein. Doch hier werde man eine Lösung finden, versicherten Hundt und Tenbüken. Nach einem Vorabgespräch mit Bürgermeister Reinhard Huber und einigen Mitarbeitern der Gemeinde gebe es schon eine Grobplanung.

Die UGG ist seit rund einem Jahr am Markt. „Hinter uns stehen zwei große Firmen: Allianz und Telefonica“, erklärte Hundt. „Warum aber grün?“, wollte Hedwig Strobl (Ortsliste Reisen) wissen. Die Hauptbegründung ist, dass die zum Einsatz kommende FTTH-Technologie eine grünere Technologie sei, die rund 60 Prozent weniger Energie verbrauche als bisherige Kupfernetze. FTTH steht für „Fiber to the Home“ und bedeutet übersetzt Glasfaserkabel bis in die Wohnung. „Außerdem ist Grün eine schöne Farbe“, so Hundt lächelnd. Und Tenbrüken ergänzte, dass die UGG vorwiegend in der ländlichen Gegend tätig sei.

Für Kunden gibt es zwei Varianten: mit und ohne Vertrag. Mit Kontrakt entfällt die Anschlussgebühr vor oder während der Bauphase. Wenn man sich für Telefon oder Internet entscheidet, kommt dann die monatliche Gebühr drauf. Ohne einen Vertrag, also nur Glasfaser, werden 636,65 Euro für die ersten zehn Meter fällig. Alle weiteren fünf Meter kosten 178,50 Euro – vor und während der Bauphase. Danach kommen noch 892,50 Euro für die zusätzlich anfallenden Baukosten hinzu. Eine Erstattung von bis zu 815,15 Euro gibt es aber wieder, wenn man sich innerhalb von zwei Jahren doch für ein UGG-Produkt entscheidet. Grundsätzlich stellt die UGG aber ihr Netz jedem Anbieter zur Verfügung, so Hundt.

„Wenn ihr jetzt keine Anschlussquote habt, wie rechnet es sich dann für euch?“, fragte Martin Lenz (WG Gemeindefriede). „Unsere Partner denken von der anderen Seite. Geld auf der Bank gibt Strafzinsen. Und wir planen längerfristiger, für 50 Jahre“, antwortete Hundt. Der öffentliche Grund soll so vorbereitet werden, dass potenzielle spätere Anschlüsse möglich sind, ohne erneut die Straße aufreißen zu müssen.

Zudem versicherten die beiden Damen, dass bei Störungen im Netz Servicetechniker schnell vor Ort seien, um Probleme zu beheben. „Wir haben den Hauptsitz in Ismaning, sind also schnell da“, so Tenbüken.

