Umwelt Wurzer baut Altholz-Anlage aus

Bei Wurzer Umwelt wird mit einer speziellen Anlage Altholz aufbereitet.

Eitting – Wegen aktueller Vorgaben der Altholzverordnung musste der Genehmigungsbescheid nun angepasst werden – eine Formsache für den Gemeinderat Eitting. Die Lagerfläche wurde innerhalb des Firmengeländes verlegt. Deswegen wurde nun die Entwässerung geändert. Die alte Fläche war zum Teil nur gekiest.

Mittlerweile sind alle Bereiche befestigt. In der entsprechenden Halle befindet sich eine Bodenplatte ohne Abläufe. Lagerfläche und Freifläche sind asphaltiert und an die neue Entwässerung angeschlossen. Für das Dachwasser aus der Altholzhalle wurde die Einleitung in den Vorfluter beantragt.

Die lose Lagerung des Altholzes Kategorie A IV wird zukünftig nur noch innerhalb der Halle erfolgen. Die Gesamtlagermenge für Althölzer der Gruppen A I bis A III soll von bisher 3100 auf 7000 Tonnen steigen. Für Althölzer der Klasse A IV wird die Kapazität von 50 auf 500 Tonnen verzehnfacht.

„Was versteht man denn unter A I bis A IV?“, wollte Gemeinderätin Hedwig Strobl wissen. Entscheidend sei hier der Belastungsgrad des Holzes, antwortete Ratskollege Franz Wurzer, der als Senior-Chef des Unternehmens von Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen war. „A I ist zum Beispiel eine Obstkiste oder eine Palette.“

Gleich ist bei jedem Stück Holz, egal welcher Klassifizierung, dass zuerst Metall wie Nägel oder Klammern aus dem Altholz entfernt werden. Anschließend wird es zerkleinert. Verbrannt wird es dann in Heizkraftwerken wie Zolling bei Freising. Der Gemeinderat hatte keine Einwände gegen den Bauantrag. Der zuständige Wasserbodenverband ist aber aufgrund der geänderten Entwässerungssituation am Verfahren zu beteiligen.

Wurzer Umwelt hat zudem die Errichtung eines weiteren, zweigeschossigen und sechs auf 27 Meter großen Bürocontainers beantragt. Dieser soll rechtwinklig zur bestehenden Anlage angebaut werden. Die erforderlichen 17 Stellplätze sind nachgewiesen. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat auch diesen Bauwunsch.

