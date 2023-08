Ein Eittinger Dauerbrenner wird 150

Freiwillige Feuerwehr feiert ab Donnerstag ihr Jubiläum – Blick in die Geschichte

Von Daniela Oldach schließen

Die Freiwillige Feuerwehr Eitting feiert diese Woche fünf Tage lang ihren 150. Geburtstag. Wir werfen einen Blick aufs Partyprogramm und in die Geschichte.

Eitting – Weitblick haben schon im Jahr 1873 einige Eittinger Bürger bewiesen. Um die Gemeinde zu schützen und im Brandfall schnell und für die damalige Zeit qualifiziert helfen zu können, gründeten sie die Feuerwehr Eitting. In den vergangenen 150 Jahren haben sich die Einsätze der Wehr freilich verändert. Doch der ehrenamtliche Dienst am Nächsten hat nach wie vor Priorität und ist so aktuell wie anno 1873. Viele Annekdoten und Geschichten werden jetzt bei den Festtagen von Donnerstag bis Montag, 3. bis 7. August, wieder lebendig werden. Es ist ein buntes Programm geboten (siehe Kasten).

Über die Anfangszeit ist nicht mehr viel bekannt. Während des Ersten Weltkriegs ruhte das Vereinsleben. Ein Höhepunkt war die Weihe der ersten Feuerwehrfahne am 29. Mai 1927. Ganz Eitting war auf den Beinen. Bei einem Festzug durch die Obere und die Untere Hauptstraße wurde das Schmuckstück präsentiert. Auch während des Zweiten Weltkriegs kam das Vereinsleben zum Stillstand.

1951 bekam die Wehr eine Motorspritze, die Löscheinsätze erheblich erleichterte. Mit einem Ford Transit bekamen die Eittinger 1969 das erste Feuerwehrfahrzeug. Im gleichen Jahr wurde an der Poststraße ein Neubau erstellt. Zehn Jahre später, am 5. Juli 1979, wurde der Feuerwehrverein gegründet.

1981 war ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Wehr: Das neue Feuerwehrhaus wurde eingeweiht. Zugleich wurde das neue Fahrzeug LF8 gesegnet. Aller guten Dinge sind drei: An diesem Tag fand auch das erste Dorffest statt, das sich mittlerweile fest im Eittinger Feierkalender etabliert hat. Es steigt nun jährlich am ersten August-Wochenende. Dass die Eittinger feiern können, zeigten sie auch 1983 mit dem 110-jährigen Gründungsfest mit der Weihe der neuen Feuerwehrfahne.

Eng verbunden sind die Feuerwehr Eitting und die Feuerwehr Wilsenroth im Westerwald seit 1984. Damals besiegelten sie ihre Patenschaft. Auch zum 150-jährigen Gründungsfest werden Gäste aus Hessen erwartet.

Mit der Fertigstellung der Autobahn A92 im Jahr 1988 wurde das Einsatzgebiet der Wehr ausgeweitet. Seitdem sind viele technische Hilfeleistungen dort erforderlich.

+ Den Festausschuss bilden (stehend, v. l.): Anton Preis, Michael Reithmeier, Michael Langner, Werner Scharl, Thomas Erber, Jonas Hatzl, Jacob Lange, Franz Hatzl, Alfred Badmann, Christoph Röslmair, (sitzend, v. l.) Karlheinz Eberhart, Klaus Fuchs, Veronika Mühlhuber, Sebastian Hintermaier, Albert Thaler, Katharina Effenberger, Joseph Faltlhauser und Anton Angelhuber. Georg Kohlhuber fehlt. © Repro: Oldach

Unvergessen bleibt der Massenunfall auf der A92 im Jahr 1991. 57 Autos und drei Lkw waren beteiligt: einer der größten Hilfseinsätze für die Wehr. Im Einsatz war hier auch das Fahrzeug TLF 16/25, das die Wehr ein Jahr zuvor bekommen hatte.

1997 erhielt die Feuerwehr den ersten Mannschaftswagen. Ein gesponserter Mercedes wurde mit viel Eigenleistung zum Feuerwehrfahrzeug umgerüstet. 1998 feierte man dann das 125-jährige Gründungsfest. 2001 wurde das Feuerwehrhaus in seiner jetzigen Form fertiggestellt. Den Innenausbau erledigten größtenteils die Mitglieder unentgeltlich. 2002 stieg dann die erste Sonnwendfeier auf dem Gelände des Feuerwehrhauses. Es ist seitdem jedes Jahr eines der schönsten Feste in der Gemeinde Eitting.

2004 ereignete sich ein Flugzeugabsturz zwischen Eitting und Reisen, im Jahr folgte ein schweißtreibender Hochwassereinsatz an der Isar bei Gaden. 2006 folgte die Neubeschaffung des HLF20/16. 2009 folgte ein Mehrzweckfahrzeug und 2019 ein GW-L2. Und dann natürlich: die Pandemie. 2021 gab es wegen Corona ein „Dorffest zum Mitnehmen“, das mitorganisiert wurde. Im gleichen Jahr wurde die Jugendfeuerwehr 25 Jahre alt. Und im heuer hielt, wie berichtet, ein Großbrand in der Asylunterkunft in Eittingermoos die Helfer auf Trab.

Erstellt wurde für das Jubiläum eine rund 150-seitige Festschrift, in der die Geschichte detailliert nachzulesen ist. Die Patenschaft fürs Fest hat die Feuerwehr Eittingermoos übernommen.

Ein Eittinger Feuerwehrmann mit Leib und Seele ist Albert Thaler. Nicht nur, dass der 37-Jährige seit seiner Jugend bei der Wehr aktiv ist. Er war zudem viele Jahre lang Schriftführer, wurde Festausschuss-Vorsitzender und ist seit der jüngsten Mitgliederversammlung auch Vorsitzender. Thalers Vorgänger war Klaus Fuchs, der sich aber nach zwölf Jahren an der Spitze bei den Wahlen nicht mehr zur Verfügung stellte. Mit Sebastian Hintermaier kann Thaler auf einen bewährten Stellvertreter bauen. Kommandant ist Anton Angelhuber.

Ein wichtiger Baustein ist die Jugendarbeit. 1996 wurde die Jugendfeuerwehr gegründet. Und dieses Angebot kommt an. „Es läuft im Moment hervorragend“, freute sich Jugendwart Christoph Röslmair in der Mitgliederversammlung im Februar. 21 aktive Jungfeuerwehrler waren es zum Jahresende 2022. „Und heuer haben wir schon wieder einen dazubekommen“, verkündete er.

Zwölf Übungen, ein Tag der offenen Tür, ein Projektmarathon oder das Pflanzen von vier Apfelbäumen: Der Nachwuchs war sehr aktiv. Sechs Jugendfeuerwehler rückten zu den Erwachsenen nach. Beim diesjährigen Ferienprogramm wird die Wehr wieder eine Aktion anbieten.