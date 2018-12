Ohne Scheu vor der Verantwortung

Eitting – Ein Mann der Tat und klarer Worte: Matthias Kammerbauer, Eittinger Altbürgermeister und Ehrenbürger, kann am heutigen Silvestertag richtig feiern: Er vollendet sein 80. Lebensjahr. und kann viel erzählen – aus einem Leben voller ehrenamtlichem Engagement, ohne Scheu vor Verantwortung.

Aufgewachsen mit fünf Geschwistern („Ich mitten drin“) im Landkreis Altötting, kam nach der Schulzeit der erste große Glücksfall: Auf Vermittlung des Pfarrers kam Kammerbauer ins Lehrlingsheim des Salesianer-Ordens. Mit 230 anderen lebte er dort und weiß heute: „Das hat mich geprägt.“ Er habe erlebt, was er später anwenden konnte: „Fordern und Fördern.“ Kammerbauer wurde Starkstrom-Elektriker, bekam Arbeit bei der AEG in der Montage in München. Dort lernte er auch seine spätere Frau Mathilde Weig, die aus der Oberpfalz stammt, kennen.

Es folgte die Bundeswehrzeit – in der Gründungsphase der deutschen Streitkräfte. 1961 heirateten Matthias und Mathilde Kammerbauer. Zwei Jahre später hatte er den Meisterbrief in der Hand und konnte Werkmeister in Finsing werden. „Da war eine Stelle frei. Andere haben sich nicht beworben, oder hatten den Meisterbrief nicht. Das war schon ein guter Sprung.“ Bis 1997 war er im Kraftwerk Finsing tätig, suchte immer neue Herausforderungen. „Das Umspannwerk bei Ottenhofen diente der Einbindung der Kernkraftwerke. Das war schon eine Aufgabe.“

Früh engagierte er sich für andere. Kammerbauer wurde in den Betriebsrat gewählt – und dessen Vorsitzender. Als Arbeitnehmervertreter saß er im Gesamtbetriebsrat der Bayernwerke – wieder ein prägendes Erlebnis, saßen dort auf Kapitaleignerseite doch Menschen wie Franz-Josef Strauß.

Kammerbauer lernte zu verhandeln, vor vielen Leuten zu reden, ein sicheres Auftreten. Alles Fähigkeiten, die er später einmal nötig haben würde, als es um den Flughafen ging. „Der hat uns schon verdammt befasst“, erinnerte er sich. Leonhard Zollner, Vorgänger von Oskar Vincenti, war damals Bürgermeister, und 1972 rückte er in die Kommunalvertretung ein. Die Fluglärmkommission brachte ihn zu Seminaren bis nach Hannover oder Frankfurt. Er wollte nicht immer nur die FMG dazu hören. „Ist doch klar. Die haben ihre eigenen Interessen.“ Das Engagement war alles andere als vergnügungssteuerpflichtig: „Wir haben bis Mitternacht gesessen und Stellungnahmen geschrieben.“ Hilfreich dabei war die geschliffene Sprache des Vizebürgermeisters und Lehrers Otto Hobmaier. Zollner war es auch, der Kammerbauers Verhandlungserfahrung einsetzte, als es um die Kommunalreform ab 1976 ging.

Auch im Pfarrgemeinderat engagierte sich Kammerbauer ab 1970. Bis 1998 war er dessen Vorsitzender. Unter Oskar Vincenti war Kammerbauer zweiter Bürgermeister, 1996 löste er Vincenti schließlich an der Gemeindespitze ab. „Gegen ihn wäre ich nicht angetreten. Es war eine Entscheidung: Entweder raus aus dem Gemeinderat oder erster Bürgermeister.“ Wie es ausgegangen ist, ist bekannt.

Kammerbauer erhob die Tatsache, dass er Wahl-Eittinger ist, zum Prinzip: „Mein großer Vorteil war, dass ich immer unbefangen war.“ Er hatte nirgendwo Grundstücke, um die es hätte gehen können. Und so gab gerade einmal zwei Entscheidungen, bei denen er wegen eigener Betroffenheit vom Ratstisch abrücken musste und nicht mitstimmen durfte: Als es um den Kauf seines eigenen Baugrundstücks an der St.-Lantpert-Straße ging und um eine Änderung des Bebauungsplans in diesem Bereich.

Rückblickend gab es allerdings für ihn ein Amt, von dem er sagen muss: „Das war keine schöne Zeit.“ Er war Jugendschöffe. „Da ging es auch um Sexualdelikte. Nein, das war übel.“

Aber er war auch ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht. Das wiederum brachte ihm Erfahrungen, die er in seiner Bürgermeistertätigkeit umsetzen konnte, etwa in Fragen des Baurechts. Noch heute muss Kammerbauer schmunzeln über eine Episode, als das Landratsamt einem Eittinger den Bau eingestellt hatte: „Mit dem bin ich bei Landrat Xaver Bauer gewesen. Und was hat der Bauherr gesagt? ,Die haben zu viele Steine hoch gebracht, und die wollten wir nicht wieder runter tragen.‘“ Da war der Kniestock schnell 50 Zentimeter zu hoch. „Nein, so eine dumme Ausrede habe ich nie wieder gehört“, erinnert sich Kammerbauer.

Ausreden gleich welcher Art braucht bei ihm jetzt nicht einmal mehr Enkelin Theresa, die Physik studiert, und auf die der Opa sichtlich stolz ist. Sohn Wolfgang und Tochter Christine werden mitfeiern, wenn die Familie heute zusammenkommt. (Klaus Kuhn)