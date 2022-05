Eittinger Festtage: Nach Ozapf-Schwierigkeiten geht die Post ab

Ein Prosit auf den FC Eitting: Gut besucht war der Biergarten an Christi Himmelfahrt. Vor allem die Väter ließen sich die flüssigen Stärkungen schmecken.

Zwischenbilanz fällt positiv aus

Von Daniela Oldach schließen

3:2 steht es aktuell beim FC Eitting. Die ersten drei Festtage liegen schon hinter den Eittinger Sportfreunden, die 100 Jahre alt werden. Zwei kommen noch. Die erste Bilanz ist durchweg positiv. Vom Besucheransturm, gerade am Mittwoch sowie an Christi Himmelfahrt, waren die Verantwortlichen um Vorsitzenden Martin Lenz überrascht.

Eitting – Beim Bieranstich am Mittwoch haperte es noch ein bisserl, bis Bürgermeister Reinhard Huber verkünden konnte: „Ozapft is’“. Das lag aber nicht an den Schlägen des Rathauschefs, der auch Schirmherr der Festtage ist. Vielmehr wollte das Bier nicht so recht fließen. Von dieser kleinen Startschwierigkeit aber ließ sich niemand die Laune verderben.

Rund 800 Gäste feierten zur Musik von Tetrapack. Durstig musste niemand bleiben, denn Schankchef Christoph Schmid behielt die Oberhand. Keine Verschnaufpause gab es für die Schankkellner Peter Bongers, Johannes Lenz, Luis Limmer, Bene Beierl und Lukas Petermeier. „Da kann man gar nicht oft genug Danke sagen“, so Lenz. Und genauso viele Besucher kamen auch den ganzen Vatertag über verteilt in den Biergarten. Zur Unterhaltung spielten die Isar Buam.

+ Die richtige Technik macht’s: Beim Wettmelken an Kuh Linda war Geschicklichkeit gefragt. Auf dem Bild üben gerade Maximilian Heilmeier und Antonia (7). Den Chefplatz hat sich Paula (10) gesichert. Dominik Schiller und FCE-Vorsitzendem Martin Lenz (v. l.) amüsiert’s. © Oldach

Ein lustiges Spektakel war die bayerische Olympiade. Die Disziplinen waren Masskrugstemmen und -schieben, Wettmelken, Toreschießen, Nageln und das Werfen von Sandsackerln in eine ausgesparte Öffnung. Der beste pro Station bekam zehn Punkte. In der Endabrechnung hatte Werner Zollner die Nase vorn. Er hatte 30 Zähler verbucht. Platz zwei sicherte sich Klaus Neudecker mit 27 Punkten. Dritter wurde Harry Ludwig, der 26 Punkte einheimste. Als Belohnung gab es Verzehrgutscheine vom Eittinger Fischerbräu. Eine Gaudi war’s für Groß und Klein.

Im Magen lag FCE-Chef Lenz jedoch, dass in den Abendstunden das Essen ausging. „Das tut uns fürchterlich leid, aber wir sind halt auch keine Profis“, entschuldigte er sich. Nachschub von der Metzgerei Wiest wäre zwar kein Problem gewesen, doch an Semmeln hakte es. Genug aufgetischt werden konnte aber wieder beim gestrigen Seniorentag der Gemeinde. Dort ließen sich die Junggebliebenen einen Braten sowie Kaffee und Kuchen schmecken. Es wurde ausgiebig geratscht, umrahmt von einem bunten Unterhaltungsprogramm. Unter anderem ließen es die Reisner Goaßlschnoizer krachen. Am Freitagabend war Ruhetag.

Am heutigen Samstag geht es mit dem Bier- und Weinfest weiter. Ab 19 Uhr spielt die Partyband „d’SauSchwanzlBeisser“ aus der Holledau. Der Höhepunkt der Festivitäten ist der Festsonntag, 29. Mai. Pater Konrad Huber zelebriert ab 10.30 Uhr einen Festgottesdienst unter freiem Himmel. Danach ist Mittagstisch im Festzelt. Neben Ansprachen, unter anderem von BLSV-Kreisvorsitzendem Martin Weber, werden verdiente Mitglieder geehrt. Kaffee und Kuchen werden ebenso serviert.

Sportlich wird es beim Jubiläumslauf am Nachmittag. Dabei stehen verschiedene Streckenlängen auf dem Programm. Die Erlöse der Startgelder gehen zu Gunsten der Tafel Erding. Der Kinderlauf über 400 Meter startet gegen 15.30 Uhr. Mitmachen können Mädchen und Buben ab Jahrgang 2013 und jünger. Start zum Jugendlauf über 2000 Meter für die Teilnehmer der Jahrgänge 2008 bis 2012 ist um zirka 15.40 Uhr. Der Jedermann-Lauf über vier Kilometer und der Hauptlauf über zehn Kilometer starten um 16 Uhr. Dabei dürfen alle Jahrgänge ab 2007 und älter mitmachen.

Kurzentschlossene können bis eine Stunde vor dem Start noch ihren Platz sichern, und zwar unter http://www.volksfestlauf.de/Eitting/form1.html. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Nach der Siegerehrung klingt das Fest bei Bier und Brotzeit gemütlich aus.