Eittinger Feuerwehren proben den Ernstfall

Ein weiterer Vermisster, gespielt von der Freiwilligen Feuerwehr Gaden, wird verletzt aufgefunden, ist aber ansprechbar. Weil eine Rückgratverletzung nicht auszuschließen ist, wird er mittels Spineboards, quasi einem Rettungsbrett, rückenschonend abgeseilt und zum Verletztensammelpunkt gebracht. © Raimund Lex

Schweres Gerät rückte am Abend an und nahm entlang der Kreisstraße ED 19 und an der Abzweigung zur Floßlände Aufstellung: Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eitting, Eittingermoos und Gaden waren gerufen worden: Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung aus einem Anwesen an der Moosburger Straße bemerkt, es bestand die Gefahr, dass sich dort noch Personen aufhielten. Doch keine Panik: Es war lediglich eine große Gemeinschaftsübung der drei Gemeinde-Wehren mit rund 50 Einsatzkräften.

Gaden – „Brand B3 Person“ war das Stichwort, Brand Wohnhaus, vermisste Personen. Es war also höchste Eile geboten. Die Gadener Wehr ist freilich als erste vor Ort. Das Feuerwehrhaus liegt nur etwa einen Kilometer von der „Brandstelle“ entfernt. Sofort wird eine Löschwasserversorgung über Hydranten hergestellt, eine Schlauchleitung zu einem naheliegenden Weiher an der Floßlände ins Auge gefasst. „Wenn nämlich zwei Löschfahrzeuge mit 1000 und 2000 Litern pro Minute gleichzeitig Wasser aus den Hydranten ziehen, dann bricht die Wasserversorgung im Dorf zusammen“, weiß Christian Schröcker, der Kommandant der Gadener Wehr und Einsatzleiter bei der Übung.

Wenig später sind auch die Kräfte aus Eitting und Eittingermoos da, die Eittinger fahren ihren Lichtmast aus, die Frauen und Männer sind jetzt nicht mehr nur auf ihre Handlampen angewiesen. Die Schlauchleitungen sind schnell verlegt, als Erste dringen die Atemschutzträger aus Gaden in das verrauchte Gebäude ein, auf Knien, um nicht von einem eventuellen Flashover überrascht zu werden. Darunter versteht man ein Feuer, in dem die Rauchgase durch eintretenden Sauerstoff schlagartig mit Druck durchzünden können. Darum kühlen die Atemschutztrupps den Raum vor sich auch zusätzlich mit einem Sprühnebel.

Die Gadener sind schnell erfolgreich und können eine Person aus dem Erdgeschoss ins Freie bringen. Aber es werden bis zu drei Personen vermisst. Noch während der Gerettete zur Verletztensammelstelle Richtung Floßlände gebracht wird, ist klar: Die Treppe ins Dachgeschoss ist nicht mehr begehbar – ein zweiter Rettungsweg muss her. Den richtet die Feuerwehr mittels Steckleiter auf der Rückseite des Gebäudes ein, zunächst im Schein der Handlampen, bis nur wenig später ein Scheinwerfer aufgebaut ist, mit Strom versorgt vom Generator eines Einsatzfahrzeuges an der Moosburger Straße.

Über den Balkon dringen die Retter auf Knien ins Gebäude ein, Rauch schlägt ihnen entgegen. Schnell ist eine Frau gefunden, die schwach, aber ansprechbar ist und gehen kann. Sie wird gesichert über die Steckleiter auf festen Grund begleitet und zum Verletztensammelpunkt gebracht. Ein zweiter Trupp Atemschutzträger findet nach längerem Suchen einen Mann, der verletzt ist – es könnte das Rückgrat betroffen sein. Er wird auf den rauchfreien Balkon gebracht, dort mit dem mehrteiligen Gurtsatz zur Patientenfixierung auf ein Spineboard geschnallt und auf den Erdboden gebracht. Die Steckleiter dient jetzt als Rutsche, das Brett als Trage zum rückenschonenden Transport zur Verletztensammelstelle.

Nachdem auch die dritte Person gerettet und dem Sanitätsdienst übergeben ist, wird das Feuer als gelöscht erklärt, Wasser wird zur Schonung der Infrastruktur des Hauses nicht eingesetzt – die Schläuche waren aber verlegt. Als Letztes wird das Gebäude entlüftet, nach etwa 60 Minuten ist der (Übungs-)Einsatz zu Ende.

