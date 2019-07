Denkwürdiger Einsatz: Feuerwehrler müssen drei Kilometer zu Fuß gehen - und können dann nicht helfen

Über einen „Einsatz in noch nie dagewesener Art und Weise“ empört sich die Freiwillige Feuerwehr Eitting auf Facebook.

Eitting - Sie war gemeinsam mit der Feuerwehr Erding am Sonntagabend zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad auf die A 92 zwischen den Anschlussstellen Erding und Freising gerufen worden. Auf ihrer Facebookseite berichtet die Eittinger Wehr dass es den Rettern aufgrund der Baustelle nicht möglich gewesen sei, mit ihren Fahrzeugen zur Unfallstelle vorzudringen.

Auf den verschmälerten, mit niedrigen Betonwänden abgegrenzten Fahrstreifen hatte sich ein Stau gebildet, an die Rettungsgasse in der Baustelle hatte offensichtlich keiner der Autofahrer gedacht.

Feuerwehr muss bei Einsatz in Eitting drei Kilometer zu Fuß gehen

Als sich die Einsatzkräfte von hinten näherten, war kein Platz mehr, um nach rechts und links auszuweichen. Die Feuerwehrleute mussten drei Kilometer (!) zu Fuß gehen – und konnten dann doch nicht helfen.

„Gott sei Dank wurden auch die Kräfte aus Attaching alarmiert, die aus der Gegenrichtung anrücken. Sie haben den Einsatz dann abgewickelt“, teilen die Eittinger Kameraden mit. Nicht nur ihnen danken sie, sondern auch den Autofahrern, die die Retter mit Getränken versorgten. „Hoffentlich kommt so etwas nie wieder vor“, schreiben sie auf Facebook. Die Autobahnpolizei Freising bestätigt die Vorfall.

Eitting: Motorradfahrerin schwer verletzt - keine Rettungsgasse möglich

Eine 62-Jährige Motorradfahrerin aus dem Raum Passau war in Fahrtrichtung Deggendorf unterwegs. Laut Polizei kam sie auf Höhe der Ausfahrt Freising Ost immer weiter nach links, bis sie mit ihrer Honda gegen die Behelfsleitplanke aus Beton prallte. Die Frau wurde darüber geschleudert und landete auf der Gegenfahrbahn. Dort wurde sie von einem Richtung München fahrenden Opel überrollt. Sie erlitt schwere Verletzungen an Armen und Beinen mit teils offenen Brüchen.

Ein Rettungshubschrauber flog die Bikerin ins Klinikum München-Bogenhausen. Der Polizeisprecher wollte den Autofahrern, die den Abschnitt verstopft hatten, keinen Vorwurf machen. „Es ist in dem Bereich schlicht nicht möglich, eine Rettungsgasse zu bilden“, so ein Sprecher.

ham

Teils tumultartige Szenen haben sich am Samstagmittag am Flughafen München in einer Maschine der türkischen Fluggesellschaft Sun Express abgespielt.

Video: Ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr