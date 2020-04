Firma Wurzer trauert um ihren langjährigen Betriebsleiter: „Gearbeitet, als wäre es sein Betrieb“

Ein herber Verlust ist für die Eittinger Firma Wurzer Umwelt der Tod ihres langjährigen Betriebsleiters und Prokuristen Hans Kenst. „Er wird uns als Mensch und als Mitarbeiter sehr fehlen“, sagt Juniorchef Wolfgang Wurzer. Nur lobende Worte findet Wurzer für den 69-jährig Verstorbenen. Bis vor drei Wochen hatte Kenst noch in Eitting gearbeitet.

Eitting – „Die Arbeit war sein Leben. Er hat sich immer so engagiert, als wäre es sein eigener Betrieb, und ihm haben wir auch zum großen Teil unseren Erfolg zu verdanken“, so der 48-Jährige. In Rente gehen? Das kam für Kenst gar nicht in Frage. „Du kannst bei uns so lange bleiben wie du willst“, hatten Wolfgang Wurzer und Seniorchef Franz Wurzer stets zu ihrem Betriebsleiter gesagt. Es wurden 24 Jahre.

Bei allem Fortschritt der Technik – für Kenst zählten auch beständige Werte. „Auf sein Wort konnte man sich verlassen. Und sein Handschlag zählte“, so Wolfgang Wurzer über den Familienvater aus München-Allach, der stets ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter hatte. Ob ein Vorschuss benötigt wurde, es eine unbefriedigende Arbeitssituation gab oder ein anderes Problem auftauchte: Mit ihm konnte man reden.

Und er war sich nie zu schade, selbst anzupacken. Auch wenn es Banales war wie das Stühleaufbauen beim Sommerfest. Er genoss auch den familiären Zusammenhalt „seiner“ Firma. So war er bei der Weihnachtsfeier einer der letzten Gäste und beobachtete still die Abbauarbeiten. Diese Situation wurde Wolfgang Wurzer erst jetzt bewusst. „Wahrscheinlich war es ein Abschied nehmen, denn er wusste, dass es seine letzte Feier war“, mutmaßt er. Bei Kenst war der Krebs wieder ausgebrochen. Er wusste, dass es keine Heilung mehr gab. Jammern aber war ihm fremd. „Er hat sich nichts anmerken lassen“, so Wurzer, der auch zuletzt fast täglich mit Kenst telefoniert hat. Für ihn war der Betriebsleiter wie ein Freund. „Ich habe so lange mit ihm zusammengearbeitet und ihm einen Großteil zu verdanken. Sein Erfahrungsschatz war riesig. Er hinterlässt eine große Lücke“, sagt Wurzer.

Als Kenst 1996 beim Wurzer begonnen hatte, waren es rund 45 Mitarbeiter, jetzt sind es 430. Und das ist auch ein großes Stück weit Kensts Verdienst. Am 30. Juli wäre er 70 Jahre alt geworden. Um ihn trauern auch Ehefrau Annemarie, seine Tochter sowie sein Enkelkind.