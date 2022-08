Ein guter Grund anzustoßen: Eittinger Fischerbräu wird 90

Von: Markus Schwarzkugler

Alles Handarbeit: So bediente man die alte Abfüllanlage Ende der 1970er Jahre. © Fischerbräu

Allen Grund, sich zuzuprosten, hat man in einer Brauerei eigentlich immer. Am heutigen Samstag beim Eittinger Fischerbräu erst recht. Denn das Familienunternehmen lädt die Bevölkerung zum Sommerfest anlässlich seines 90. Geburtstags ein, den es heuer feiert. Allerhöchste Zeit also, zurück in die Geschichte der Eittinger Traditionsfirma zu blicken.

Eitting – Als Albert Fischer, Jahrgang 1883, im Herbst 1932 die kleine Hausbrauerei in Eitting erwirbt, hat das Gebäude bereits einige bewegte Jahre hinter sich. 1921 werden Kraftwerksbauten am Isarkanal in die Wege geleitet, darunter auch das Kraftwerk in Eitting. Noch im selben Jahr bekommt die Baufirma Sager & Woerner den Zuschlag, der Gürtler und Metzger Josef Thalhammer übernimmt als Pächter die Kantine. Mit Fertigstellung des Baus 1926 stellt er einen Antrag auf Schankerlaubnis und Genehmigung einer Gastwirtschaft in dem Anwesen unterhalb der Kirche. Das wird genehmigt, und im Mai 1927 folgt der Bauplan für ein Wohn- und Geschäftshaus für die Brauerei. Am 2. Weihnachtsfeiertag 1929 kann Josef Thalhammer mit dem Bierausschank beginnen.

Elisabeth und Albert Fischer mit ihren Kindern Paula, Albert und Elisabeth in den 1920ern. © Fischerbräu

Der Bau und die gesetzlichen Auflagen sind teuer, deshalb veräußert Thalhammer den Betrieb an den Münchner Trambahnschaffner Johann Lackmeier, er bleibt aber als Pächter in Gaststätte und Brauerei, kümmert sich mehr um Verkauf und Vertrieb und weniger um die behördlichen Auflagen. Aus Notizen der Gemeinde Eitting geht hervor, dass die Kommunikation zwischen Eigentümer und Pächter, Gendarmeriestation Schwaig und Bezirksamt Erding alles andere als gut ist.

Doch nun hält endlich der Name Fischer Einzug in Eitting: Ende 1932, also vor nun fast 90 Jahren, erwirbt ein gewisser Albert Fischer senior das Anwesen mit Gasthaus, Brauerei und Landwirtschaft, behebt innerhalb kürzester Zeit die noch offenen Beanstandungen baupolizeilicher Art, spricht bei der Gemeinde Eitting vor und beantragt die Weiterführung der Brauerei und des Gaststättenbetriebs. Die Familie Fischer mit Albert, Elisabeth und deren Sohn Albert sowie den Töchtern Paula und Elisabeth lebte zuvor in Augsburg und betreibt in München seit vielen Jahren ein Bierdepot.

Es läuft gut, doch dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und bringt Eitting und der Familie Fischer viel Leid. Sohn Albert wird als einer der ersten Eittinger eingezogen und fällt am 2. Februar 1942 in Russland. Die allgemeine Not und die Rohstoffknappheit kommen hinzu. Sie machen das Brauen nicht gerade einfacher, dennoch kann der Betrieb am Laufen gehalten werden.

Das Brauerei-Gebäude, fotografiert in den 1960er Jahren. Seither hat sich viel verändert. © Fischerbräu

Durch den frühen Tod von Sohn Albert gibt es keinen direkten Erben, deshalb steigt der älteste Sohn von Elisabeth Fischer junior, seit 1927 verheiratet mit Oskar Vincenti senior, in den Familienbetrieb ein. Oskar jun. wird als zweites von elf Kindern am im März 1929 geboren. Er, der eigentlich Lehrer werden wollte, beugt sich letztlich dem Familienwillen, macht die Brauerlehre – und Karriere. Die Brauerlehre absolviert er im Hofbräuhaus München unter dem damaligen Lehrmeister Lenze, der damals als „Bierpapst“ gilt. Oskars Frau Olga leitet die Gaststätte und übernimmt die Rolle der Wirtin von Elisabeth Fischer. Durch Oskars Verkaufsgeschick und den Fleiß des Ehepaars stellen sich erste Erfolge für den Fischerbräu ein, und Oskar löst den zugehörigen Bauernhof von seiner Tante Paula ab.

In der Brauerei hat Oskar Vincenti mit seinem Bruder Max einen Autodidakten an seiner Seite, der das Biersieden wie kaum ein Zweiter beherrscht. Max heiratet Barbara Scharl, und die beiden Söhne Christoph und Maximilian treten in die Fußstapfen des Vaters. Die Ehe von Olga und Oskar Vincenti bleibt kinderlos, das Paar adoptiert Christoph Vincenti, den ältesten Sohn von Oskars Bruder Max. 1990 heiraten Roswitha Huber und Christoph Vincenti. Sie übernehmen Brauerei und Gaststätte. Seit 2016 ist mit Braumeister Tobias Vincenti die vierte Generation im Betrieb.

Im Lauf der Jahre braucht es freilich immer wieder Modernisierungen. 1976 zieht etwa zum damaligen Zeitpunkt modernste Technik ein. Das Vorzeigeprojekt „Hydro Sudwerk“ der Firma Steinecker (später Teil von Krones) wird installiert, neue Gärtanks wurden in Betrieb genommen.

Und ziemlich bald wird sich auch wieder einiges tun. Wie berichtet, hat die Brauerei, die heute 15 Sorten herstellt, erst im April diesen Jahres einen vom Gemeinderat wohlwollend aufgenommenen Bauantrag eingereicht. Entstehen sollen an der Gadener Straße neue Gär- und Lagertanks, ein Sudhaus, Gastrobereich mit Biergarten und sogar ein kleiner Shop. Der Standort an der St.-Georg-Straße soll aller Voraussicht nach irgendwann aufgegeben werden, alles soll an einem Ort gebündelt werden. „Das ganze Hin- und Herfahren ist ein Mordsaufwand“, sagte Tobias Vincenti im April unserer Zeitung.

Das Festprogramm:

Das Sommerfest am heutigen Samstag beim Fischerbräu beginnt um 15 Uhr. An der Gadener Straße 20 spielen ab 16 Uhr D’Hockableiba auf. Für die Kinder gibt es Hüpfburg, Kinderschminken und Basteln. Um 17 Uhr kommt die amtierende Bierkönigin vorbei, es gibt Grußworte aus Brauerei und Politik. Für das leibliche Wohl sorgen die Fischerfreunde Eitting, Marco Streetfood und die Brauerei selbst. Zudem gibt’s Brauereiführungen.

Markus Schwarzkugler, Eicke Lenz