Fahrzeugteile und leere Ölkanister illegal am Fahrbahnrand entsorgt

Die Polizei Erding sucht einen Müllsünder. Ein bislang Unbekannter hat entlang der alten ED 19 zwischen Eitting und Gaden illegal Fahrzeugteile und leere Ölkanister entsorgt.

Eitting - Alte Fahrzeugteile und leere Ölkanister hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag, 21. Dezember, am Fahrbahnrand entlang der alten ED 19, also der Verbindungsstraße von Eitting nach Gaden, entsorgt. Das teilt die Polizeiinspektion Erding mit.

„Verantwortungsloses Handeln kann mit Geldbuße geahndet werden“

Die Beamten wurden über den illegalen Sperrmüll informiert. „Dieses verantwortungslose Handeln stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße geahndet werden“, stellt die Polizei klar. Hinweise zum unbekannten Müllentsorger nimmt die Polizei Erding unter Tel. (0 81 22) 96 8-0 entgegen.

vam