Jetzt geht’s Parksündern an den Kragen

Von: Daniela Oldach

Am Reisener Dorfplatz darf man drei Stunden parken. Gegenüber gilt ein Halteverbot an der Straße. © Oldach

Die Raser werden durch die kommunale Verkehrsüberwachung in der Gemeinde Eitting schon seit Januar vergangenen Jahres ausgebremst. Jetzt geht es auch den Falschparkern an den Geldbeutel. Ab 1. April (kein Aprilscherz!) wird zudem der ruhende Verkehr überwacht.

Eitting – Das gab Josef Brückl (WG Gemeindefriede), der die jüngste Gemeinderatssitzung leitete, bekannt. Rathauschef Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) war in Quarantäne, sein Stellvertreter Hermann Hofer (CSU) hatte erst später Zeit: Da wurde die Ehre Brückl zuteil, die Sitzung zu leiten. „Ich bin heute der dritte Ersatzspieler“, witzelte er.

Nichtöffentlich hatte sich das Plenum schon Anfang des Jahres unterhalten, die kommunale Verkehrsüberwachung auch auf den ruhenden Verkehr auszudehnen. Los geht es jetzt mit zwei Stunden pro Monat. Die Parksünder werden überwiegend in Reisen an der Fichtenstraße und dem Dorfplatz bei der Kirche aufgeschrieben. In Eitting kann es für Falschparker an der St.-Georg-Straße teuer werden. Verkehrssünder können sich aber nicht allzu sicher fühlen: Weitere Bereiche im Gemeindegebiet können laut Brückl bei Bedarf auch kontrolliert werden.

Der ruhende Vekehr wird übrigens auch vom Personal des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung Südbayern überwacht. Den Auftrag dazu hatte der Gemeinderat schon beim Beitritt zum Zweckverband erteilt, jedoch offen gelassen, wann es umgesetzt wird.

Die Blitzerstellen sprechen sich laut Rathauschef Huber schnell in der Bevölkerung rum, soziale Medien oder Durchsagen im Radio tun dazu ihr übriges. „Es wird sofort verbreitet“, sagt Huber im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Bei der Überwachung des fließenden Verkehrs zahlt die Gemeinde jetzt drauf. Aber wenn es hilft, dass die Leute vernünftiger fahren, ist es auch recht“, ergänzt der Bürgermeister.

An der Moosburger Straße in Gaden, an der Tempo 50 gilt (innerorts), gehen die meisten Temposünder ins Netz. Da die Messstellen aber mit Auflagen verbunden sind, beispielsweise mit entsprechender Entfernung zum Ortsschild, kann nicht überall geblitzt werden. „Wir haben zum Beispiel einen Bereich, da gilt außerorts 60, und da hält sich keiner dran. Aber da können wir leider nicht blitzen“, erklärt der Bürgermeister die verzwickte Lage.