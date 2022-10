Vergünstigungen für viele Vorbilder

Landkreis vergibt an 79 engagierte Bürger aus dem Erdinger Land die Ehrenamtskarte

Großer Bahnhof für großes Engagement: Im Eittinger Bräustüberl hat der Landkreis wieder zahlreiche vorbildliche Ehrenamtler mit der Ehrenamtskarte ausgezeichnet – diesmal waren es neun goldene und 70 blaue Karten.

Eitting/Landkreis – Landrat Martin Bayerstorfer lobte das herausragende freiwillige und gemeinnützige Engagement im und für den Landkreis: „Das Ehrenamt ist ein Stützpfeiler der Gesellschaft. Die vielfältigen Initiativen, in denen zahlreiche Bürger selbstlos einen Dienst an der Gesellschaft leisten, zeigt den hohen Zusammenhalt in und die Identifikation mit unserer Region“, wird Bayerstorfer in einer Pressemitteilung des Landratsamts zitiert. Den Ehrenamtlern gelte Dank. Sie seien Vorbilder, insbesondere in Zeiten zunehmender sozialer Kälte.

Vorteile bei 41 Partnern

Mit der Ehrenamtskarte erhalten die Ausgezeichneten bayernweit Vergünstigungen bei teilnehmenden Partnern. Alleine im Landkreis Erding sind das laut Landratsamt 41 aus Kultur, Handel, Gesundheitswesen, Gastronomie, Handwerk, Freizeit und weiteren Bereichen.

In zehn Jahren 2817 Stück vergeben

Der Landkreis Erding vergab die Karten heuer bereits zum zehnten Mal. Mit den neuen 79 sind mittlerweile 2817 Ehrenamtskarten vergeben worden, davon 829 in Gold mit unbegrenzter Gültigkeit und 1988 in Blau. Sie gelten drei Jahre.

Hohe Anforderungenan die Aspiranten

Die Anforderungen, um sie zu bekommen, sind groß. Die goldene Karte erhält nur, wer bereits mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet worden ist oder bei Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz ist und eine Dienstzeitauszeichnung nach dem Feuerwehr- und Hilfsorganisationen-Ehrenzeichengesetz erhalten hat. Zudem ist ein Engagement seit mindestens 25 Jahren für mindestens fünf Stunden pro Woche in Vereinen und Verbänden erforderlich oder nachweislich mehr als 250 Stunden an ehrenamtlichem Engagement pro Jahr.

Für die blaue Ehrenamtskarte qualifizieren sich Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden jährlich engagieren. Auch Träger einer Juleica (Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit) oder Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung können die Vergünstigungen aus dem Ehrenamtskartenprogramm beantragen.

Vielfältiges Engagement

Die Institutionen, bei denen sich die Ehrenamtlichen betätigen, sind vielfältig: Feuerwehren, BRK, Caritas, Bundeswehr, Brauchtumspflege, Flüchtlingshilfe, Jugendarbeit, Frauengemeinschaften, Rettungshundewesen, Sportvereine, Kunst und Nachbarschaftshilfe. Die Geehrten stammen aus 15 Städten und Gemeinden des Landkreises. Mit einer launigen Moderation führte stellvertretender Landrat Rainer Mehringer durch die Verlosung der von den Partnern bereitgestellten Sachspenden und Vergünstigungen. So kamen zahlreiche Gewinner noch am selben Abend in den Genuss erster Vorzüge der Ehrenamtskarte.

Ehrenamtskarte Gold

Thomas Bürger, Heimatkommune: Dorfen, Organisation: Freiwillige Feuerwehr/FF Schiltern; Gerit Erbeck, Neuching, FFW Niederneuching, Rainer Exner, Isen, FFW Isen; Markus Huber, Fraunberg, FFW Fraunberg; Michael Huber, Oberding, FFW Niederding; Christian Neumaier, Kirchberg, FFW Kirchberg; Engelbert Weilnhammer, Dorfen, Reservist der Bundeswehr; Lorenz Werner, Erding, BRK-Kreisverband Erding; Andreas Widl, Langenpreising, FFW Zustorf.

Ehrenamtskarte Blau

Stefan Adelsberger, Kirchberg, FFW Kirchberg; Franz Auer, Bockhorn, FFW Bockhorn; Ludwig Bacher, Eitting, Trachtenverein Almrausch-Edelweiß Freising; Lisa Bauer, Erding, BRK-Wasserwacht ED; Anita Bauer, Hohenpolding, Frauengemeinschaft Hohenpolding; Michaela Berrer, Dorfen, Dorfener Zentrum für Integration und Familie; Christoph Berther, Bockhorn, FFW Bockhorn; Tobias Böhm, Taufkirchen, FFW Taufkirchen; Christian Brielmaier, Kirchberg, FFW Kirchberg; Luis Brocke, Bockhorn, FFW Bockhorn; Peter Diebels, Kirchberg, FFW Kirchberg; Herta Dumpf-Stockinger, Bockhorn, AWO Erding; Andreas Eifert, Kirchberg, FFW Kirchberg; Lilian Ernst, Dorfen, Flüchtlingshilfe Dorfen; Rita Faltlhauser, Eitting, Juleica; Karin Fengler-Mensah, Erding, Aktionsgruppe Asyl Erding, Akuma for Africa e.V.; Hannah Fink, Oberding, FFW Niederding; Gisela Gerigk, Erding, Nachbarschaftshilfe Erding; Thomas Grabrucker, Erding, FFW Bockhorn; Johannes Grandinger, Kirchberg, FFW Kirchberg; Martin Grandinger, Kirchberg, FFW Kirchberg; Stephanie Haas, Eitting, Rettungshundestaffel Isar Schwaig Ausbilderin; Frank Halatsch, Erding, Kunstverein Erding; Johanna Herrling, Bockhorn, FFW Bockhorn; Simon Herrling, Bockhorn, FFW Bockhorn; Thomas Hiebl, Wartenberg, FFW Kirchberg; Daniel Höllinger, Hohenpolding, FFW Kirchberg; Claudius Höllinger, Kirchberg, FFW Kirchberg; Ruth Holzner, Hohenpolding, Frauengemeinschaft Hohenpolding; Caroline Huber, Bockhorn, FFW Bockhorn; Matthias Huber, Erding, KVK Kreisverbindungskommando Erding; Christine Huber, Hohenpolding, Frauengemeinschaft Hohenpolding; Alexander Huber, Wartenberg, FFW Kirchberg; Regina Irl, Bockhorn, FFW Bockhorn; Andreas Jöbstl, Erding, Rettungshundestaffel Isar Schwaig Ausbilder; Christoph Kalb, Kirchberg, FFW Kirchberg; Markus Kalb, Kirchberg, FFW Kirchberg; Anton Kolbinger, Oberding, FFW Niederding; Mario Lindner, Erding, BRK BE Erding; Maria Litzlbeck, Dorfen, FFW Zeilhofen; Martin Ludwig, Taufkirchen, Bogen- und Sportverein Taufkirchen; Johannes Mayer, Moosinning, FFW Moosinning; Sophie Mayrhofer, Bockhorn, FFW Bockhorn; Franziska Moser, Dorfen, FFW Zeilhofen; Florian Müller, Kirchberg, FFW Kirchberg; Stefan Obermaier, Erding, FFW Langengeisling; Manuel Obermaier, Kirchberg, FFW Kirchberg; Johannes Oberndorfer, Kirchberg, FFW Kirchberg; Robert Parstorfer, Erding, Bogen- und Sportverein Taufkirchen; Sebastian Pircher, Dorfen, Juleica; Sabine Plewan, Dorfen, FFW Zeilhofen; Franz Prostmeier, Bockhorn, FFW Bockhorn; Robert Retzer, Kirchberg, FFW Kirchberg; Ralf Rossa, Erding, KVK Kreisverbindungskommando Erding; Matthias Ruhnau, Taufkirchen, FFW Kirchberg; Jonas Schamriß, Bockhorn, FFW Bockhorn; Christopher Scherübl, Bockhorn, FFW Bockhorn; Oliver Scherübl, Bockhorn, FFW Bockhorn; Lukas Schuster, Bockhorn, FFW Bockhorn; Peter Schweiger, Kirchberg, FFW Kirchberg; Elisabeth Seilbeck, Fraunberg, Rettungshundestaffel Isar Schwaig Ausbilder; Michael Stock, Bockhorn, FFW Bockhorn; Martin Strobl, Kirchberg, FFW Kirchberg; Ingo ter Meulen, Dorfen, Flüchtlingshilfe Dorfen; Theresa Lechner, Dorfen, FFW Zeilhofen; Marina Wachinger, Taufkirchen, Bogen- und Sportverein Taufkirchen; Leonhard Weber, Kirchberg, FFW Kirchberg; Sebastian Weber, Kirchberg, FFW Kirchberg; Marion Kramer, Berglern, Caritas München-Freising; Johannes Wegmann, Kirchberg, FFW Kirchberg.