40 Jahre gab er den Takt vor

Abschied im Kreise „seiner Männer“ (vo., v. l.): Ernst Stockheim, Georg Scharl, Werner Scharl, der langjährige Chorleiter Lorenz Adlberger, Rudolf Kirmaier, Klaus Neudecker; (hi., v. l. ) Georg Huber, Adolf Schmid, Adolf Maier, Franz Huber, Johann Scharl, Hermann Thaler, Rupert Preis, Alfred Becher, Paul Wiester, Karl Kinzel, Werner Zollner, Hermann Hofer. © privat

Lorenz Adlberger aus Kempfing in der Gemeinde Moosinning ist eine Institution beim Eittinger Männergesangverein: Nach 40 Jahren als Chorleiter wurde er nun von „seinen Männern“ bei einer internen Veranstaltung beim Strasserwirt verabschiedet. Vorsitzender Hermann Hofer nahm alle mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1980.

Eitting – „Ein hochmotivierter Lehrer in den besten Jahren trat seine Rektorenstelle an der Eittinger Grund- und Teilhauptschule an“, sagte Hofer. Doch neben diesen täglichen Herausforderungen des Schulalltags habe sich Adlberger noch einer weiteren Mammutaufgabe gewidmet. Ohne Vorkenntnisse, was ihn beim Gesangverein erwarten würde, und ohne die klassische Ausbildung zum Chorleiter übernahm Adlberger die musikalische Leitung des Männerchors, der im Jahr 2013 sein 100-jähriges Bestehen feierte.

„Mit deiner Liebe zur Musik, besonders zur Volksmusik, sowie einem ganz feinen musikalischem Gehör und dem besonderen Gespür für Land und Leute“, so Hofer, „mit all dem hast du dir von Anfang an Respekt und Anerkennung bei den Eittinger Sängern verschafft“.

Besonders erwähnenswert sei auch sein soziales Engagement. So machte Adlberger die Faschingsfeier für Menschen mit Handicap von Anfang an zu einer Veranstaltung ohne Diskriminierung und Berührungsängste. „Vor Jahrzehnten war Inklusion leider alles andere als alltäglich“, erinnerte Hofer. Auch die Anerkennung des Vereins in der Gesellschaft sei auf Adlbergers unermüdlichen Einsatz zurückzuführen. „Nicht nur deshalb wurdest du 2013 zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt.“ Adlberger, der 2014 mit dem Kulturpreis des Landkreises ausgezeichnet wurde, zeigte sich gerührt: „Männer, ich hatte so viel Spaß und Freude mit euch. Ich hoffe, ihr hattet das auch.“

CHRISTINE HOFER