Mehr Raum in möglichst kurzer Zeit

Von: Daniela Oldach

Die schönen Termine eines Bürgermeisters: Reinhard Huber wünscht Vyara Dzhambazova alles Gute zum Neustart mit ihrem Restaurant Dea in Eitting. © OLDACH

Eine neue Heimat für die kleinsten Gemeindebürger und eine Unterkunftsmöglichkeit für Geflüchtete: In diese Großprojekte muss die Gemeinde Eitting Millionenbeträge investieren. Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) und der Gemeinderat sind beschäftigt damit.

Eitting – „Bei beiden Projekten pressiert’s“, sagt der 61-jährige Huber, der seit 2020 an der Spitze der Kommune steht. „Auch als kleine Gemeinde werden die Herausforderungen immer größer“, so sein Resümee über die erste Hälfte der Legislaturperiode.

Herr Huber, die Unterbringung von Asylbewerbern ist das Thema in der Gemeinde. Bekommen Sie hier viel Gegenwind?

Oh ja, teilweise braucht man schon ein dickes Fell. Aber wir müssen handeln. Schnell, aber auch nicht überstürzt. Das ist wirklich eine Gradwanderung. Wir haben uns schon im Frühjahr Gedanken gemacht, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Doch durch den Großbrand in der Asylunterkunft in Eittingermoos im April und die damit verbundene Zerstörung des Areals hat sich das Blatt grundlegend gewendet. Wir sind uns im Gemeinderat darüber einig, dass wir selbst eine entsprechende Bleibe errichten werden. Denn wir wollen potenzielle Investoren ausbremsen, die uns dann irgendwo einen Gebäuderiegel hinsetzen. Finanziell sprechen wir da schon von über zwei Millionen Investitionssumme. Zudem wünschen wir uns, Asylbewerber in mehreren Ortsteilen unterzubringen.

Das zweite Großprojekt ist der Neubau des Kinderhauses. Wie ist denn hier der Planungsstand?

Eine Info vorweg: Wir haben den Mietvertrag für den Container, in dem ja auch zwei Gruppen untergebracht sind, um drei Jahre verlängert. Das ist zwar auch ein kostspieliges Unterfangen, verschafft uns aber zeitlich etwas Luft. Doch die Planungen laufen konstant weiter. Derzeit lassen wir uns verschiedene Varianten vorstellen. Dies geschieht alles in direkter Abstimmung mit der Kindergarten-Leitung. Außerdem haben wir ein wenig Hoffnung, dass sich das Preisniveau am Bau wieder etwas nach unten einpendelt. Laut Schätzung sind wir bei 9,94 Millionen Euro für den Neubau.

Wie soll denn das in Zukunft noch alles bezahlt werden?

Wir müssen unsere Rücklagen angreifen und natürlich kommen wir auch um eine Kreditaufnahme nicht herum. Unser Glück ist, dass wir eine breite Mittelschicht sowie zahlreiche mittelständische Betriebe haben. So bleibt unser Steueraufkommen gut. Es freut mich, dass trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeit in Eitting vor kurzem ein italienisches Restaurant aufgemacht hat, das auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wird. Ich wünsche der Betreiberin Vyara Dzhambazova ein gutes Geschäft und sichere meine Unterstützung jederzeit zu.

Die Erhöhung der Hebesätze wäre keine Option?

Nach der derzeitigen Situation nicht. Wir sind eine der wenigen Kommunen, bei der die Hebesätze gleich geblieben sind. Warum sollen wir denn schon vorher die Hand aufhalten? Die Leute haben es schon schwer genug.

Vom Kindergarten zur Schule: Hat sich denn der Grundschulverbund bisher bewährt?

Oh ja, darüber sind wir echt froh. Gemeinsam mit unserer VG-Gemeinde Oberding bilden wir ja den ersten Grundschulverbund in Oberbayern. Jetzt haben Eltern der beiden Kommunen die freie Wahl, in welche Grundschule ihr Kind gehen soll. Und wir haben auch Niederdinger Kinder, die in unsere Eittinger Grundschule gehen wollen. Für das kommende Schuljahr, das ja bald beginnt, haben wir in Eitting wieder zwei erste Klassen.

Die regenerative Energie soll ausgebaut werden. Wie ist der Planungsstand zur Hackschnitzelanlage bei Familie Kratzer?

Da sieht es gut aus. Die Genehmigung ist durch. Heuer soll noch die Heizung errichtet werden. Nächstes Jahr möchten wir mit dem Bau der Nahwärmeleitung anfangen. Damit könnten wir die Schule, die Turnhalle, den bestehenden Kindergarten und auch den geplanten Neubau des Kinderhauses anschließen. Interessant ist aber auch eine Versorgung für Privathaushalte.

Wie läuft der Glasfaser-Ausbau in der Gemeinde?

Hier ist die Deutsche Telekom gerade dabei, unseren Hauptort Eitting zu erschließen. Wöchentlich haben wir auch einen Jour fixe, um die Arbeiten zu besprechen. Heuer soll noch die Haupttrasse bis zu den Verteilerkästen fertig gestellt werden, damit im kommenden Jahr die Hausanschlüsse installiert werden können. Die Gemeinde hat eine Fläche zur Verfügung gestellt, auf der das Material gelagert werden kann.

Gibt es denn auch Neuigkeiten zum gewünschten Radweg von Gaden nach Niederhummel?

Wir hätten noch ein paar Quadratmeter Grund gebraucht, doch nicht alle Grundstückseigentümer wollten uns dafür Grund verkaufen. Wir bleiben aber dran, denn ich würde gerne in meiner Amtszeit den Radweg realisieren. Zudem erstellen wir ein Radwegekonzept, um alle Möglichkeiten für die Gemeinde auszuloten.

Apropos Amtszeit: Kandidieren Sie bei der nächsten Kommunalwahl 2026 erneut? Huber:

Dazu habe ich noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Ich lasse alles auf mich zukommen.