Betrunkener steuert 40-Tonner

Die komplette Fahrbahn hat ein Italiener gebraucht, um am Sonntag kurz nach Mitternacht seinen 40-Tonner auf der Kreisstraße ED 19 von Erding nach Eitting zu steuern.

Eitting - Eine Streife der Autobahnpolizei Freising stoppte den Sattelzug bei Eitting. Der 58-Jährige musste in den Alkomaten pusten. Der zeigte 1,1 Promille an. Daraufhin ging es zur Blutentnahme ins Erdinger Klinikum. Der Lkw wurde abgestellt. Für Berufskraftfahrer gilt 0,0 Promille. Der Inhaber der Spedition muss laut Polizei nun dafür sorgen, dass der Sattelzug wieder nach Italien kommt. Den Trucker erwartet eine hohe Geldstrafe. Auch darf er zumindest in Deutschland nicht mehr ans Steuer.