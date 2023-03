Messerangriff im Flüchtlingsheim

Von: Hans Moritz

Um ein Haar wäre der Streit eskaliert. Doch zu einem Messerstich kam es dann doch nicht (Symbolbild). © dpa

Wegen versuchter Tötung ermittelt die Polizei gegen einen Asylbewerber aus Aserbaidschan.

Eitting - Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, in einer Flüchtlingsunterkunft in Eitting mit einem Messer einen Mitbewohner bedroht zu haben. Dem 28 Jahre alten Jordanier gelang es jedoch, sich in sein Zimmer zu flüchten und sich zu verbarrikadieren.



Die Polizei teilt mit, dass der Aserbaidschaner mit einem dritten Bewohner am Dienstag gegen 19 Uhr in Streit geraten war. Der Jordanier filmte die Auseinandersetzung mit seinem Handy. Das brachte den 49-Jährige derart in Rage, dass er nach einem Küchenmesser griff und versuchte, den 28-Jährigen in den Bauch zu stechen. Mehrere Polizeiwagen eilten nach Eitting. Die Beamten konnten den 49-Jährigen festnehmen. Er leistete dabei keinen Widerstand. ham