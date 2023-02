Rektor, Sänger, Fußballer: Trauer um Otto Hobmaier

Von: Daniela Oldach

Goldene Hochzeit: Elfriede und Otto Hobmaier im Jahr 2004. © Klaus Hotz (EA-Archiv)

Seinen Schülern vermittelte Otto Hobmaier nicht nur das Rüstzeug fürs Leben. Vielmehr war es dem Eittinger auch ein Wunsch, sie für die Musik und den Sport zu begeistern. Das hat der dreifache Vater sowohl in Eitting als auch in seiner späteren Heimat Hohenlinden (Kreis Ebersberg) über Jahrzehnte geschafft. Zudem engagierte sich Hobmaier in der Kommunalpolitik und bereicherte das kulturelle Leben beider Kommunen. Jetzt ist der Tausendsassa mit 92 Jahren gestorben.

Eitting – Den älteren Eittingern wird er noch gut in Erinnerung sein, schließlich hat er von 1961 bis 1979 die Grundschule Eitting geleitet. Im gleichen Jahr wurde er Mitglied beim FC. Schon bald war er Funktionär: Ab 1963 engagierte er sich in der Nachwuchsarbeit und organisierte erstmals eine Schülermannschaft, die ab 1965 am geregelten Spielbetrieb teilnahm. In der Saison 1967/68 erreichte er mit seinen Kickern die Gruppenmeisterschaft und wurde auch Landkreismeister. So war der Schulleiter auch FCE-Schülerleiter, wie die Position damals hieß. Bis 1969 übte er diese Funktion aus. Diese Schüler avancierten später zur legendären Elf, die sogar in der Bezirksliga Erfolg hatte.

Von 1968 bis 1981 war Hobmaier Kassenprüfer beim FCE. Als interessierter Zuschauer war er oft am Eittinger Fußballplatz anzutreffen. Auch nach seinem Umzug nach Hohenlinden blieb er dem FC treu. Für seine 60-jährige Mitgliedschaft erhielt Hobmaier 2021 vom Bayerischen Fußballverband die Verbandsehrenmedaille in Gold. Aber auch sein FCE sowie der Bayerische Landessportverband würdigten sein jahrzehntelanges Engagement mit Auszeichnungen. „Mit dem Otto kam das Fußballspielen nach Eitting“, sagte der jetzige Altbürgermeister Georg Wiester beim 80. Geburtstag Hobmaiers.

Dass Sport und Musik eine gute Kombination sind, dafür war Hobmaier bestes Beispiel. Denn der gebürtige Pemmeringer formte als Chorleiter den Männergesangverein Eitting, der seit knapp 110 Jahren besteht. In einer Chronik hat er die Erfolge der Sänger festgehalten.

Sein privater Volltreffer war seine Elfriede, geborene Heilingbrunner, die ihm beim Theaterspiel aufgefallen war. 1954 heiratete er die fesche Hohenlindenerin. Die Kinder Brigitta, Helmut und Sigrid machten das Glück perfekt. Verwurzelt war die Familie ab 1961 in Eitting. Von 1972 bis 1980 war Hobmaier Gemeinderat, von 1972 bis 1978 außerdem 2. Bürgermeister. Ein Hauptaugenmerk galt auch der Ansiedelung des Flughafens, die Eitting verhindern wollte.

1979 wechselte Hobmaier als Rektor an die Grund- und Teilhauptschule Hohenlinden, die er bis 1992 leitete. Auch in seiner neuen Heimat, der Heimat seiner Elfriede, machte er sich um das Gemeinwohl verdient. Im Jahr 2009 verlor er seine Ehefrau, die er lange gepflegt hatte. Jetzt sind die beiden wieder vereint.