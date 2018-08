Selbstentzündung: Immer wieder meterhohe Flammen aus Müllbergen - das ist der Grund

Dreimal hat es in den vergangenen Monaten bei Wurzer in Eitting gebrannt. Der Sperrmüll entzündet sich immer wieder selbst. Das steckt hinter dem Phänomen.

Eitting – Zum Glück ist nie nennenswerter Sach- und vor allem kein Personenschaden entstanden. Doch wenn bei der Firma Umwelt Wurzer an der Flughafentangente bei Eitting die Flammen meterhoch aus den Müllbergen schlagen, müssen jedes Mal zahlreiche Feuerwehren aus den Landkreisen Erding und Freising anrücken – zuletzt immer mitten in der Nacht.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären Geschäftsführer Wolfgang Wurzer und Prokurist Jürgen Kienlein, warum es immer wieder zu Bränden kommt. „Es war in allen Fällen Selbstentzündung, die in keiner Weise vorhersehbar waren“, berichtet Kienlein. „Das können entweder Spraydosen, aber auch Altöl, Farben oder Lacke sein“, ergänzt Wurzer. Ein besonderes Problem stellen ihren Angaben zufolge Akkus in Elektrogeräten da. „Die sind nicht zu unterschätzen“, warnt der Prokurist. „Wenn sie bei Transport oder Umladung brechen, kann es zur Selbstentzündung kommen.“ Nicht immer könne man solche Geräte gleich bei der Anlieferung aussortieren. Wurzer bittet daher die Anlieferer, bei der Trennung möglichst sorgfältig zu sein.

Warum es in den vergangenen Monaten gleich drei Mal gebrannt hat – zum Glück immer unter freiem Himmel – führt Kienlein auch auf die trockene und heiße Witterung zurück. „Wenn der Müll feucht ist, passiert längst nicht so schnell etwas. Heuer war das schon extrem.“

Aber auch das Unternehmen mit seinen 26 Hektarn Fläche und 320 Mitarbeitern tut viel, um Brände zu vermeiden. Mittlerweile verfügt Wurzer über ein eigenes Löschfahrzeug mit einem 5000-Liter-Tank und Kanone sowie über eine Wärmebildkamera. „Bei uns kommt es immer mal wieder zu meist kleineren Ereignissen, etwa weil ein Draht bei der Verwertung zu glühen beginnt“, erzählt der Geschäftsführer. „Wir haben dafür rund um die Uhr eigens geschultes Personal. Etliche in unserer Belegschaft sind zudem selbst bei der Feuerwehr.“

Aber auch der vorbeugende Brandschutz wird in Eitting groß geschrieben. Kienlein berichtet, dass man sich dabei eng mit dem Fachmann aus dem Landratsamt, Kreisbrandinspektor Andreas Pröschkowitz, abspreche.

„Grundsätzlich ist es so, dass wir das Gelände ständig im Blick haben. Es gibt auch ein Netz an Hydranten, das wir ausbauen.“ Mit den Feuerwehren halte man auch Begehungen ab. Übungen fänden ebenfalls immer wieder statt. „So ist sichergestellt, dass im Ernstfall schnell gelöscht werden kann.“ Das gelte nicht nur für den Müll, sondern unter anderem auch für die Photovoltaik- und die Biogasanlage.

Übrigens: Fängt Sperrmüll Feuer, kann er nicht mehr recycelt werden. „Der kommt dann in die Verbrennungsanlage“, so Wurzer.