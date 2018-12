Holzschrank kippt auf Auto

Ladung sichern - diesen Grundsatz sollte man beherzigen, wenn man mit einem Anhänger durch die Gegend. Ein Autofahrer hat das absolut nicht befolgt - und ist dann auch noch getürmt.

Eitting - Einen ziemlichen Schreck hat eine Autofahrerin aus Eitting am Freitag gegen 18.10 Uhr bekommen. Laut Polizei fuhr sie mit ihrem Ford Kuga in Eitting Richtung Erding, als ihr ein unbekanntes Auto mit Anhänger entgegen kam. In einer Kurve kippte der auf den Anhänger geladene Holzschrank auf die Seite und stieß mit dem entgegenkommenden Ford zusammen. Die Eittingerin wurde nicht verletzt, es entstand jedoch hoher Sachschaden an ihrem Auto. Der Führer des Gespanns setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei Erding erbittet unter Tel. (0 81 22) 968-0 Hinweise zum Unfallverursacher.

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Seeger