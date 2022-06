Was tun gegen Hochwasser?

Von: Daniela Oldach

Welche Maßnahmen unternimmt die Gemeinde Eitting gegen Hochwasser? Das war eines der Hauptthemen in der Bürgerversammlung.

Eitting – Welche Maßnahmen unternimmt die Gemeinde gegen Hochwasser, und wann dürfen die Bagger zur Erweiterung des Baugebiets Kittenberg anrollen? Das waren die Hauptthemen der Eittinger Bürgerversammlung am Freitagabend. Doch es kamen nur wenige Interessierte in den Fischerbäu. Der Aktivste war dabei Altbürgermeister Georg Wiester.

Katharina Benkert vom Weilheimer Ingenieurbüro Kokai stellte die ersten Untersuchungen des integralen Konzepts zum Kommunalen Sturzflut-Risikomanagement vor. Die Haupterkenntnis: Eigeninitiative der Grundstückseigentümer beziehungsweise potenziellen Bauherren ist gefragt. Dazu zählt beispielsweise eine hochwasserangepasste Bauweise. „Das bedeutet den Verzicht auf Keller oder Tiefgaragen“, führte Benkert aus. Ein weiterer Punkt sei eine hochwassersichere Installation von Heizanlagen.

In Gaden und Eittingermoos gibt es laut den Kokai-Untersuchungen keine konkreten Fließwege. „Zuerst gilt deshalb, Eigenvorsorge in den Fokus zu legen“, bekräftigte die Expertin. In Eitting hingegen gibt es drei Fließwege. Das betreffe auch den Bereich bei der Schule und den Kindergarten. Hier empfiehlt Benkert die Kontrolle, ob ausreichender Schutz besteht. Auch an der Gadener Straße gebe es eine relativ hohe Fließgeschwindigkeit. Hier müsse die Siedlungsentwässerung unter die Lupe genommen werden. An der Von-Eberspeck-Straße in Reisen sollten Versickerungsmöglichkeiten geprüft werden.

Während laut den Untersuchungen vom Weichgraben Reisen und vom Viehlaßgraben Gaden keine Gefahr besteht, sollte beim Eittinger Graben der Rohrdurchmesser auf 80 Zentimeter vergrößert werden. „Die Gefährdung wäre dann beseitigt“, führte Benkert aus.

Bei Fließgewässern erster und zweiter Ordnung ist der Freistaat Bayern für den Unterhalt zuständig, allen voran das Wasserwirtschaftsamt. So auch für das Fließgewässer An der Dorfen. „Hier macht der Staat seine Hausaufgaben nicht“, kritisierte Wiester, nicht einmal eine Räumung gebe es. „Der Staat steht ganz klar in der Verantwortung“, sagte der Altbürgermeister. Schon im August 2005 sei der Isardamm übergegangen. „Jeder Hausbesitzer sollte eine Elementarversicherung abschließen“, empfahl der frühere Rathauschef.

Ausgezeichnete Eittinger Feuerwehrler: Bürgermeister Reinhard Huber ehrte für jeweils 40 Dienstjahre Alfred Badmann, Josef Faltlhauser, Robert Straßer jun. und Klaus Fuchs (v. l.).

Während Benkert in Eittingermoos keinen kommunalen Handlungsspielraum sieht, sieht das Bürger Hans Vohburger aus Eittingermoos ganz anders. „Das Feuerwehrhaus steht zuerst unter Wasser“, merkte er bezüglich Starkregenfällen an. „Wir werden uns was überlegen“, meinte Bürgermeister Reinhard Huber. Vohburger plädierte für größere Rohre an der Eittingermooser Dorfstraße. „Da müssen wir uns im Einzelfall noch mal unterhalten“, versprach Huber.

Hoffnung machte er auch Bauwilligen bei der geplanten Erweiterung des Baugebiets Kittenberg. Der erste Bauabschnitt ist schon in den 1970er Jahren entstanden. Derzeit werde mit dem Städteplaner versucht, eine Lösung zu finden, „damit wir keine so extremen Betonmauern mehr haben“, meinte Huber bezüglich des böschigen Geländes und der Schaffung neuer Bauplätze. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. Juni, soll voraussichtlich eine Entscheidung bezüglich Erweiterungsmöglichkeiten fallen (Bericht folgt).

Gebaut wird auch in unmittelbarer Nähe zum Kinderhaus St. Georg. Dort soll ein neuer Kindergarten mit Krippe realisiert werden. Gleichzeitig will man auch Einzel- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser errichten. Die Gemeinde Eitting hat an der Nordseite des Areals ein Grundstück gekauft, um dies realisieren zu können. Geheizt werden soll das gesamte Areal von Kindergarten, Schule und neuem Kindergarten durch eine Hackschnitzelanlage. „Dann können wir zu 100 Prozent regenerativ heizen“, freute sich Huber.

Da Eitting die Einwohnermarke von 3000 geknackt hat, werden ab der nächsten Wahlperiode 16 statt bisher 14 Gemeinderäte im Gremium vertreten sein. Zum Stand 30. April zählte die Gemeinde 3117 Einwohner. Vier von ihnen sind seit jeweils vier Jahrzehnten aktiv bei der Feuerwehr Eitting: Alfred Badmann, Josef Faltlhauser, Klaus Fuchs und Robert Straßer jun. wurden von Huber ausgezeichnet und mit Gutscheinen vom Fischerbräu belohnt.