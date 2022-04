Eittinger Fischerbräu baut neues Sudhaus, Gastrobereich Shop und noch mehr

Von: Markus Schwarzkugler

Große Pläne hat der Eittinger Fischerbräu. © Roland Albrecht

Große Pläne hat der Eittinger Fischerbräu im Jahr seines 90. Geburtstags. Beantragt wurde nun der Bau eines Gebäudes mit neuem Sudhaus, Gastrobereich, Gär- und Lagertanks. Sogar einen Shop soll es geben.

Eitting – 90 Jahre wird der Eittinger Fischerbräu heuer alt. Gefeiert wird das zum einen mit dem „Spezial-Jubiläumsbier“, einem stärkeren Hellen, das aktuell hinter dem klassischen Hellen zweitgrößter Verkaufsschlager der 15 Sorten herstellenden Brauerei ist. Zum anderen gibt es vor allem große Erweiterungspläne: Entstehen sollen neue Gär- und Lagertanks, ein Sudhaus, Gastrobereich mit Biergarten und sogar ein kleiner Shop. Unsere Zeitung hat sich mit Juniorchef Tobias Vincenti über das Vorhaben unterhalten. Am Dienstagabend hat sich derweil der Gemeinderat mit dem Bauantrag befasst.

Das Gebäude, in dem die Vorhaben untergebracht werden, umfasst eine Fläche von knapp 700 Quadratmetern. Es besteht aus Erd- und Obergeschoss und hat einen Abstand zum Bestandsgebäude von knapp acht Metern. Es entsteht am Firmenstandort an der Gadener Straße am Ortsrand, wo aktuell die Abfüllung vonstatten geht. Das Bestandssudhaus befindet sich an der St.-Georg-Straße im Ortskern. „Das ganze Hin- und Herfahren ist ein Mordsaufwand“, sagt Vincenti, demzufolge der Standort an der St.-Georg-Straße aller Voraussicht nach irgendwann aufgegeben wird. Alles soll an einem Ort gebündelt werden.

Die Entwurfsskizze für den Neubau des Eittinger Fischerbräu. © Fischerbräu

Das aktuelle Sudhaus ist bereits 50 Jahre alt. Das habe zwar keinen Einfluss auf die Bierqualität, allerdings sei ein modernes Sudhaus wesentlich energieeffizienter – in Zeiten wie diesen eine „Riesensache“, so Vincenti, der sich auch deutliche Verbesserungen beim Malzverbrauch und bei der Hopfenausbeute verspricht.

Die bestehende Lagerhalle stammt aus den 1950er Jahren. „Bei Reparaturen ist es schwer, jemanden dafür zu finden“, berichtet Vincenti. Der Gär- und Lagerbereich an der Gadener Straße reiche auf Dauer nicht aus. Das liege auch daran, dass der Fischerbräu sogenanntes Lohnbrauen anbietet. Das heißt: Andere Brauereien mieten sich ein, um auf der Anlage ihr Bier zu brauen. In Eitting entsteht beispielsweise das Isarkindl-Bier. Hinzu kommen eben 15 eigene Sorten inklusive Radler und Alkoholfreies. „Wir brauchen also ein paar Tanks“, bilanziert Vincenti. Am nördlichen, östlichen und westlichen Grundstücksrand sind Lagerflächen von insgesamt gut 800 Quadratmetern vorgesehen.

In dem neuen Gebäude denkt Vincenti auf der Westseite auch an einen Gastroraum mit 35 Sitzplätzen, der unter anderem für Bierverköstigungen und Brauereiführungen genutzt werden soll. Ein Biergarten mit einer Grundfläche von 85 Quadratmetern schließt sich dem an. Im Entwurf eingezeichnet sind auch eine Küche und ein kleiner Shop. „Wie groß der ausfällt, wird sich zeigen“, sagt Vincenti.

Mit dem Neubau soll freilich auch die Bierproduktion angekurbelt werden, berichtet der Juniorchef. Aktuell beträgt der Jahresausstoß rund 6500 Hektoliter. Der Fokus soll weiter auf der Region liegen, also auf den Landkreisen Erding, Freising und München.

Für die Zukunft geplant ist im Obergeschoss eine Betrisbsleiterwohnung, die jedoch nicht Gegenstand des Baugesuchs ist. Sie soll in einem separaten Änderungsantrag zu einem späteren Zeitpunkt Thema werden.

Wie Bürgermeister Reinhard Huber im Gemeinderat mitteilte, werden auch alle geforderten Stellplätze nachgewiesen. Insgesamt sind 31 Stück vorhanden. Großen Redebedarf hatte das Gremium nicht. „Unseren Segen sollt’s haben“, meinte Huber zu Seniorchef Christopher Vincenti, der im Zuhörerbereich saß. Die Brauerei sei für Eitting wichtig und müsse unterstützt und erhalten werden, so der Rathauschef.

Alle Punkte im Bebauungsplan hat die Brauerei eingehalten, deswegen ist der Bau im Genehmigungsfreistellungsverfahren möglich. Der Gemeinderat erhielt folglich nur Kenntnis von dem Bauvorhaben und stimmte nicht darüber ab. „Wir wissen, dass die weitere Genehmigung bis zum nächsten Jahr dauern kann“, sagt Vincenti über den Zeithorizont des Projekts.

Und die Kosten? Die seien aufgrund der aktuellen Lage schwer kalkulierbar. „Wir gehen aber von einem siebenstelligen Betrag aus.“