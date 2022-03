Eittings ungebrochene Steuerkraft

Grundstücksverkäufe in Gaden-Mitte dürften viel Geld bedeuten für die Gemeinde Eitting um ihren Bürgermeister Reinhard Huber. © Raimund Lex

Corona kann dem Eittinger Haushalt nichts anhaben. Denn die zahlreichen mittelständischen Unternehmen sowie einige Großbetriebe lassen die Steuereinnahmen in der Kommune sprudeln.

Eitting – Kämmerer Georg Neudecker legte im Gemeinderat am Dienstag einen soliden Haushalt vor, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedete.

Im Dezember hatte das Gremium ausführlich das Zahlenwerk beraten (wir berichteten), jetzt wurden Feinheiten eingearbeitet. „Wir haben aber nur noch ein paar Ansätze marginal geändert“, so der Eittinger Finanzchef. So hatte der Gemeinderat beschlossen, mit der Caritas eine Vereinbarung zu treffen, damit sich die Fachstelle für Obdachlosigkeit bei Bedarf auch um Bürger der Kommune kümmert. Dafür zahlt Eitting einen Beitrag in Höhe von 1700 Euro.

Die Kosten für die Kreismusikschule erhöhten sich von 3900 Euro auf 4900 Euro. Verschiebungen gab es noch bei den Kosten und Zuwendungen für das Kinderhaus. So bekommt Eitting 528 700 Euro staatliche Fördergelder nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – ein Plus von 46 200 Euro. Gleichzeitig stieg damit aber auch der Zuschuss an die Einrichtung um 27 700 Euro auf 905 000 Euro. „Wir hatten im Vorfeld schon mehr eingeplant“, erklärte Neudecker die verschiedenen Summen.

Für die Schülerbeförderung bekommt Eitting eine Zuweisung in Höhe von 63 200 Euro – diese fiel um 7400 Euro höher aus als Neudecker angenommen hatte. Auf der Sollseite schlägt der Unterhalt der kommunalen Feldwege nun mit einem Ansatz von 15 000 Euro statt bisher 5000 Euro zu Buche. Die Verwaltungsgemeinschaftsumlage stieg um 9700 Euro auf 676 100 Euro.

Eitting und Oberding bilden gemeinsam eine Verwaltungsgemeinschaft und müssen sich so auch die Kosten für das Rathaus, den Unterhalt oder das Personal teilen. Summa summarum schließt der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Ein- und Ausgaben der Kommune umfasst, mit einer Summe von 5,65 Millionen Euro. Die großen Posten wie die Kreisumlage (gut zwei Millionen Euro), die Gewerbesteuer (1,5 Millionen Euro) oder der Einkommensteueranteil mit fast 2,2 Millionen Euro ließ Neudecker unverändert. Das gilt auch für die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer. Sie betragen jeweils 300 von Hundert für die Grund- und 350 von Hundert für die Gewerbesteuer. Durch die gute Steuerkraft wird Eitting laut Neudecker allerdings auf Schlüsselzuweisungen verzichten müssen.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, der die Investitionen der Kommune umfasst, steigt um 3500 Euro auf nun 293 700 Euro. Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich jetzt auf 2,67 Millionen Euro. Die dicksten Posten dabei sind der Grunderwerb für das Baugebiet östliches Kraftwerk in Eitting (754 000 Euro) sowie allgemeine Grundstückskäufe, für die Neudecker 300 000 Euro angesetzt hat. Etwa 75 000 Euro wird die Digitalisierung der Sirenen und Meldeempfänger der drei kommunalen Feuerwehren kosten. Dafür gibt es aber auch satte Zuschüsse von geplanten 61 000 Euro.

Das Kinderhaus St. Georg platzt aus allen Nähten – ein neues Haus für die kleinsten Bürger soll geplant werden. Für dieses Jahr hat Neudecker 200 000 Euro einkalkuliert. Das Millionenprojekt wird aber die Finanzen der nächsten Jahre prägen. Ob die Kosten von bisher insgesamt sechs Millionen Euro gehalten werden können, bleibt abzuwarten. Ohne eine größere Kreditaufnahme wird es aber nicht gehen. Für den diesjährigen Haushalt sind jedoch keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Angesichts dieser Summe sind es fast schon bescheidene 20 000 Euro, die Eitting für Sanierungsarbeiten an Brücken im Vermögenshaushalt bereitstellt. Auf der Habenseite spült der Grundstücksverkauf im Baugebiet Gaden-Mitte Geld in die kommunale Kasse. Mit der Grundstücksvergabe befasst sich gerade der Rat.