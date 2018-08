Schwerer Unfall bei der Kartoffelernte

Heftig gekracht hat es bei der Kartoffelernte am Dienstagabend in Eitting. Ein Lieferwagen und Traktorgespann wurden arg beschädigt. Die Schuldfrage ist knifflig.

Eitting - Am Dienstagnachmittag erntete eine Landwirtsfamilie einen Kartoffelacker neben der Ortsverbindungsstraße von Eitting nach Gaden ab. Eine Erntemaschine pflügte das Feld um, die Erdäpfel wurden auf Anhänger geladen. Gegen 18 Uhr, so Ermittlungen der Erdinger Polizei, wollte ein 22-Jähriger aus der Gemeinde mit seinem Bulldog nach links aufs Feld abbiegen.

In diesem Moment setzte ein 54-Jähriger aus Moosburg mit seinem VW Crafter zum Überholen an. Mit der rechten Front prallte er gegen die linke Flanke der Zugmaschine. Bei der riss der Dieseltank auf. Der Hinterreifen platzte. Der Crafter-Fahrer gibt laut Polizei an, der junge Traktor-Fahrer habe nicht geblinkt, was dieser bestreitet.

Immerhin: Verletzt wurde niemand. Der Schaden ist mit rund 40.000 Euro aber beachtlich. Die Feuerwehr Eitting rückte mit 18 Mann aus. Während der Bergung war die Straße komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete um. Eine große Menge Diesel floss in den Acker. Deswegen wurden die Fachbehörden verständigt.

Lesen Sie auch:

Landwirt findet Frauenleiche bei Altomünster

Schaurige Entdeckung: Ein Landwirt hat im Bereich Altomünster-Stumpfenbach eine Frauenleiche gefunden. Die Todesursache ist bislang unklar.

Wassersportler finden leblosen Körper: Mann stirbt beim Baden im Starnberger See

Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Ein Mann, den Wassersportler leblos im Starnberger See fanden, ist wohl an den Folgen einer Herzattacke verstorben.