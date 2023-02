Eittinger Feuerwehr: Eine dicke Festschrift und fünf Tage Party

Von: Daniela Oldach

Ausgezeichnet wurden (mittig vorne, v. l.): Katharina Balikic-Fuchs, Inge Kressirer, „Herbergsvater“ Sebastian Strasser, Klaus Neudecker, Alois Weber; (hinten, v. l.) Christoph Röslmair, Georg Fuchs, Gerhard Huber, Sebastian Hintermaier, Josef Badmann, Albert Thaler, Bürgermeister Reinhard Huber, Josef Strasser jun., Paul Wiester, Thomas Erber, Anton Maier und Josef Schmidt. © Daniela Oldach

Mit Albert Thaler steht zwar ein neuer Vorsitzender an der Spitze der Feuerwehr Eitting (wir berichteten). Doch sein Vorgänger Klaus Fuchs bleibt im Gremium des Festausschusses. Von Donnerstag, 3. August, bis Montag, 7. August, feiern die Floriansjüger ihr 150-Jähriges.

Eitting – Für Vorbereitung und Durchführung wird jede helfende Hand gebraucht. Erstellt wird auch eine rund 150-seitige Festschrift, in der die Geschichte der Wehr detailliert nachzulesen ist.

Fuchs war zwölf Jahre Vorsitzender. Während dieser Zeit waren vier verschiedene Kommandanten an Bord. Die 140-Jahr-Feier fiel in seinen Zuständigkeitsbereich. Und auch den Kontakt zu den Patenvereinen Eittingermoos und Wilsenroth pflegte Fuchs sehr. Insgesamt war er 32 Jahre im Vorstand engagiert.

Thaler zeichnete in der Mitgliederversammlung langjährige Passive mit Urkunden aus. Seit jeweils zehn Jahren sind Johannes Strasser und der langjährige Kommandant der Eittingermooser Feuerwehr, Josef Schmidt, dabei. Auf 30 Jahre bringt es Gerhard Huber. Gar vier Jahrzehnte sind Josef Badmann, Katharina Balikic-Fuchs, Georg Fuchs und Inge Kressirer engagiert. Anton Maier, Klaus Neudecker, Alois Weber und Paul Wiester bringen es sogar auf ein halbes Jahrhundert.

An der Spitze aber steht Sebastian Strasser. „Unser Herbergsvater“, wie Thaler den Wirt des Vereinslokals „Zur Post“ bezeichnete, ist seit 60 Jahren dabei. „Jetzt bin ich ein Sechziger, obwohl ich ein Bayern-Fan bin“, kommentierte Strasser schmunzelnd.

Verdiente Aktive zeichnete Kommandant Anton Angelhuber aus. Geehrt wurden Thomas Erber, Josef Strasser jun. und Sebastian Hintermaier für zehn Jahre. Christoph Röslmair und Angelhuber selbst bringen es auf 20 Jahre Dienst am Nächsten. Geehrt wurde zudem Angelhubers Vorgänger Georg Kohlhuber.

Aufmerksam zugehört wurde beim Kassenbericht, den der scheidende Kassier Michael Langer vortrug. Die Floriansjünger kauften einen neuen Drucker, mit dem jetzt beispielsweise der Jahresbericht selbst erstellt werden kann. Am Ende des vergangenen Jahres stand ein Plus von rund 15 000 Euro, doch Langer und Thaler klärten sogleich auf. Denn der Überschuss besteht überwiegend aus Einnahmen durch Anzeigen in der Festschrift sowie Sponsorengelder fürs Gründungsfest. Und die Ausgaben fallen heuer peu à peu an. Das Plus wird dabei vollständig aufgebraucht werden.

Damit die Floriansjünger auch optisch was hermachen, bekommen sie für ihre Uniform neue Hemden fürs Fest. Kassenprüfer Rudi Brand bescheinigte eine einwandfreie Buchführung. Einstimmig wurde die Vorstandsriege entlastet. Künftig wird die Kasse von Brand und Anton Preis geprüft.