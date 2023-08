Feuerwehr-Freunde fürs Leben: Die Eittinger und ihre hessischen Kameraden

Von: Daniela Oldach

Verstehen sich prächtig: Vor einem alten Feuerwehr-Dodge stellten sich (v. l.) Julian Nonn, Benedikt Iberl (beide Vize-Vorsitzende Feuerwehr Wilsenroth), Harald Richter (Vorsitzender Feuerwehr Wilsenroth), Eittings Vize-Vorsitzender Sebastian Hintermaier, Klaus Fuchs (langjähriger Eittinger Vorsitzender), Severin Fischbach (Fahnenträger Eitting) und Eittings Vorsitzender Albert Thaler kürzlich beim 150-Jährigen. © Daniela Oldach

Durch einen Zufall trafen sich Hans Sergl aus Eitting und Willi Jung aus Wilsenroth (Landkreis Limburg-Weilburg in Mittelhessen) beim – Achtung, kein Tippfehler – „Potwirt“ in Eitting. Das war in den 1960er Jahren. Zunächst entstand eine herzliche Freundschaft und seit 1984 auch eine Patenschaft der Feuerwehren. Diese Verbundenheit der Kameraden hält nun schon seit 39 Jahren an – trotz der Distanz von rund 500 Kilometern.

Eitting – Regelmäßige Besuche gehören fest dazu. Auch zu runden Geburtstagen sehen sich die Abordnungen. Und mit knapp 70 Männern und Frauen kam die Feuerwehr Wilsenroth auch kürzlich zur Feier des 150-jährigen Bestehens der Eittinger Kameraden (wir berichteten). Der Spielmannszug Wilsenroth trug dabei auch zum Gelingen des Festes bei. Vorsitzender Harald Richter brachte zudem aus Wilsenroth ein Fahnenband mit.

So manche Anekdote wurde beim geselligen Ratsch in Eitting wieder lebendig. Noch gut in Erinnerung ist dem früheren, langjährigen Vorsitzenden Klaus Fuchs eine Fahrt nach Wilsenroth. Mit dem Auto und einem Anhänger, auf dem ein Spanferkelgrill befestigt war, sollte es zu den Freunden gehen. Auf Höhe Allershausen platzte jedoch ein Autoreifen. Bei strömendem Regen musste dieser gewechselt werden. Die Eittinger kamen rechtzeitig an, und auch das Spanferkel wurde pünktlich fertig.

Aktiv ist auch die Feuerwehr-Jugend beim Pflegen der Freundschaften. Das entstand auf Initiative des mittlerweile verstorbenen Eittingers Holger Maier. Und so nahm am 30. Juli 2016 eine Mannschaft der Wilsenröther beim bayerischen Jugendleistungsabzeichen mit Erfolg teil. „Wir haben die erste Jugend, die dieses Leistungsabzeichen in Bayern abgelegt hat“, erzählt Wilsenroths stellvertretender Vorsitzender Benedikt Iberl stolz. „Und das, obwohl einer einen gebrochenen Arm und einer einen Gipsfuß hatte“, ergänzt er lachend.

Regelmäßig fährt zudem eine Eittinger Abordnung zur Hydrantenkirmes nach Wilsenroth, die immer am Pfingstsamstag stattfindet. Im kommenden Jahr jährt sich die Patenschaft zum 40. Mal. Beide Feuerwehren wollen sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen. In Wilsenroth ist ein Kameradschaftsabend am Pfingstsamstag auf der Hydrantenkirmes geplant.

Und dann wird auch die Geschichte der Gründung wohl lebendig. 1960 war der damals 21-jährige Willi Jung aus Wilsenroth zur Bundesluftwaffe eingezogen worden. Nach seiner Grundausbildung wurde er an den Fliegerhorst Erding versetzt. Und dort lernte er Franz Bieslinger aus Cochem kennen. Für die beiden wurde das Gasthaus zur Post das Stammlokal. Und da damals bei dem Wort „Post“ an der Wirtshauswand das „s“ fehlte, war es für sie nur der „Potwirt“. Mit den Inhabern der Gaststätte, der Familie Strasser, sowie deren Kindern Elli und Wastl, entstand eine Freundschaft, die bis heute hält.

Und als in den Jahren 1981 bis 1983 die Planungen für das 110-jährige Gründungsfest der Eittinger Wehr anstanden, wurde auch Willi Jung mit einbezogen. Denn der Wilsenröther war zudem der Leiter von deren Spielmannszug. Es wurde beschlossen, den Zug zum Gründungsfest mit Fahnenweihe vom 23. bis 26. Juni 1983 einzuladen. Und das sorgte in Wilsenroth für Begeisterung. Mit drei Bussen fuhren die Gäste nach Eitting. Es wurde viel gefeiert. Der Höhepunkt war der „Große Zapfenstreich“, der von der Blaskapelle Eibach und dem Spielmannszug Wilsenroth aufgeführt wurde.

Damals entstanden wiederum neue Freundschaften. Da der Besuch aus Mittelhessen überwiegend bei Gastfamilien untergebracht wurde, kam man ungezwungen ins Gespräch. Und so machten sich im Herbst 1983 der damalige Eittinger Kommandant Hans Sergl mit Gattin Elli auf zum Gegenbesuch zur Kirmes in Wilsenroth. Sie waren zu Gast bei Willi Jung und dessen Ehefrau Helga. Dabei beschloss das Quartett, dass beide Wehren eine Patenschaft eingehen sollten. Letztlich wurde die Freundschaft am 15. September 1984 in der Mehrzweckhalle Wilsenroth durch eine Patenschaft gefestigt.

Freundschaften gibt es also viele, die erste Liaison oder gar eine Ehe lässt aber noch auf sich warten.