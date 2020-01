FTO: Wendemanöver führt zu Unfall

Mit einem Wendemanöver auf der FTO hat ein 40-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht.

Eitting - Laut Polizeibericht fuhr der Mann, der einen 41-jährigen Beifahrer bei sich hatte, gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford Transit vom Flughafen kommend auf der Staatsstraße und fädelte in die FTO ein. Dort begann er sofort mit einem Wendemanöver auf der Kraftfahrstraße.

Ford-Fahrer wurde leicht verletzt

Der hinter dem Ford fahrende Lkw mit Sattelzugmaschine und Auflieger, der von einem 62-Jährigen gesteuert wurde, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision, wobei der Laster mit der Front in das linke Heck des Ford fuhr. Dessen Fahrer kam leicht verletzt ins Klinikum Erding. Sein Beifahrer und der Fahrer des Sattelzugs blieben unverletzt.

Insgesamt rund 40 000 Euro Sachschaden

Der Schaden am Ford wird auf rund 10 000 Euro, am Sattelzug auf 30 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Feuerwehren Eitting, Schwaig und Notzing waren am Einsatz beteiligt. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die Tangente gesperrt.