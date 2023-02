Gadener Feuerwehr feiert mit Miss Germany

Planung für 100. Geburtstag läuft – Vize-Bürgermeister geißelt Übergriffe auf Einsatzkräfte

Vor vollem Haus ging die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gaden im Gemeindesaal des Feuerwehrhauses über die Bühne. Gesellschaftlich kommt auf den Verein einiges zu: die Feier des 100-jährigen Bestehens 2024. Dafür laufen bereits jetzt die Vorbereitungen.

Gaden – Eittings Vizebürgermeister Hermann Hofer prangerte derweil in einer engagierten Rede unangebrachtes Verhalten mancher Zeitgenossen gegenüber Polizei und Rettungskräften an – nicht nur in Berlin, sondern auch „in unserer Gegend“.

Vereinsvorsitzender Hans Niedermayer blickte auf „eine Reihe von Aktivitäten“ zurück. Etwa auf die Neuwahlen im April 2022, bei denen er – entgegen seiner Planung – wiedergewählt worden war, weil sich sonst niemand hatte begeistern lassen. Bestens lief etwa das Sommerfest, das heuer wieder am 3. Juni ansteht. Genauso die Christbaumversteigerung, das nächste Mal am 8. Dezember.

Die Standarte von 1926 ist für das anstehende Jubiläum nicht mehr nutzbar, erklärte der Vorsitzende, man wird deshalb eine neue beschaffen, die fast 100-prozentig der alten entspreche. Die Gadener Wehr hat sich 1924 aus der Eittinger Feuerwehr heraus entwickelt. Geplant ist, „Ausgehuniformen“ zu beschaffen, „damit wir möglichst schon bei der 150-Jahr-Feier der Eittinger Feuerwehr im August 2023 sauba dahear kemman“, so Niedermayer. Die Damen sollen neue Dirndl tragen, auch dafür laufen die Vorbereitungen.

Drei Tage soll gefeiert werden, beginnend am Freitag, 24. Mai 2024, an dem bevorzugt die Jugend aktiv sein wird, auf einer Party mit DJ und vor allem mit Isi Glück, 1991 geboren und Miss Germany des Jahre 2012. Seit 2017 tritt sie im Mega-Park auf Mallorca auf, „und sie muaß super ausschaung. De Junga san scho ganz aufgregt!“, meinte Niedermayer.

Am Samstag wird es ein Bier- und Weinfest mit Kapelle geben. Am Festsonntag geht’s mit dem traditionellen Wecken des Dorfes los, es gibt einen Festgottesdienst, möglichst mit Fahrzeugweihe. Die Gadener Wehr wird nämlich mit einem hochwertigen Löschfahrzeug ausgestattet, einem LF 20 KatS, das gekauft ist und derzeit aufgerüstet wird. Mit dabei sein werden die Eittinger Böllerschützen und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising mit rund 40 Mann, bekannt auch vom Schützenzug bei den Oktoberfesten in München.

Kommandant Christian Schröcker zählte in seinem Bericht 33 Aktive. Das Übungsprogramm habe man 2022 coronabedingt nicht komplett abarbeiten können. 2021 habe man insgesamt 626,25 Stunden ehrenamtlich aufgewendet. Die Einsätze 2022 erforderten lediglich 89,17 Stunden, die weitreichendsten waren eine Einsatzübung in Niederhummel, die Sicherheitswache beim Triathlon in Erding oder ein Industriebrand, der gut 23 Stunden bedeutete.

Die vielen Übungen, erläuterte der Kommandant, gingen auf die Philosophie zurück, in Gruppenstärke zu üben und die Kräfte so auf mehrere Übungen zu verteilen. Dadurch hätten auch Schichtarbeiter die Möglichkeit, teilzunehmen, was währen der Corona-Pandemie gut funktioniert habe.

Der Kommandant zeichnete Michael Brückl und Stefan Eicher für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit einer Urkunde aus, Florian Schröcker für zehn Jahre. Raphael Marten erhielt von Niedermayer ein großes Dankeschön und einen Gutschein dafür, dass er sich zwölf Jahre lang für den Verein als „Schreiber vom Dienst“ bereitgehalten hatte.

Vizebürgermeister Hofer geißelte das Verhalten mancher Mitbürger, die mit voller Absicht Einsatzkräfte bei der Arbeit behinderten. Dabei dürfe man nicht mit dem „Finger nach Berlin zeigen“. Unverschämtheiten kämen „leider auch in unserer Gegend vor“, etwa wenn die Feuerwehr zwischen Erding und Eitting den Verkehr regle, aber ein Lkw-Fahrer glaube: „Das gilt für ihn nicht“ – und der anschließende „Disput damit endet, dass eine Einsatzkraft a Watschn griagt“. Oder wenn an Silvester bewusst mit Raketen eine Hecke in Brand geschossen werde, wenn das Feuer drohe auf Garagen und Wohngebäude überzugreifen und die anrückenden Feuerwehrkräfte von den Verursachern „mit wahnsinniger Aggression“ bedroht werden, „weil sie ihren Dienst tun zum Wohle des Nächsten. Dann feid’s scho weid“, befand Hofer.

Er berichtete auch von einem Einsatz bei Platzregen mit vollgelaufenem Keller, bei dem die Hausbewohner daneben fröhlich ihr Grillfest weitergefeiert hätten, ohne der Feuerwehr zu helfen. Solche Beispiele spiegelten „den Zustand der Gesellschaft wider“. Es sei hier zwar keine Gewalt angewendet worden, aber es fehle doch an Respekt. So drohe irgendwann „ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft“ wegzubrechen.

Raimund Lex