Geisterfahrer verursacht schweren Unfall auf A92 - Autobahn stundenlang gesperrt

Von: Hans Moritz, Katharina Haase

Geisterfahrer A92 Eitting. © FF Eitting

Ein Geisterfahrer hat auf der A92 bei Eitting am Dienstagmorgen einen schweren Unfall verursacht. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Eitting/Freising – Auf der Autobahn A 92 Deggendorf–München hat am frühen Dienstagmorgen ein Geisterfahrer einen schweren Unfall verursacht. Drei Beteiligte wurden teils schwerst verletzt. Lebensgefahr besteht aber nicht.

Zum Hergang teilt Andreas Woltz von der Verkehrspolizei Freising mit, dass ein 78-Jähriger aus München mit seinem VW Golf vermutlich an der Anschlussstelle Freising-Mitte in falscher Richtung auf die Autobahn in Richtung München aufgefahren ist. Mehrere Autofahrer wählten den Notruf, weil ihnen der Golf auf der linken Fahrspur entgegen kam. Doch die Polizei konnte den Mann nicht rechtzeitig stoppen.

Zwischen den Anschlussstellen Erding und Freising Ost raste der Geisterfahrer-VW gegen 4.35 Uhr frontal in einen VW Amarok, der von einem Österreicher (43) gesteuert wurde. Der Pick Up überschlug sich und blieb rechts neben der Fahrbahn liegen. Beide Fahrer sowie die 77 Jahre alte Ehefrau im Golf erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort, an der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber.

Teils waren die Insassen eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Eitting, Erding und Freising aus den Wracks befreit werden.

Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete beim Verursacher eine Blutentnahme an. Ob er absichtlich oder aus Versehen falsch auf die A92 aufgefahren ist, muss die Polizei noch klären. An den beiden VW entstand Totalschaden. Die A 92 war zwei Stunden gesperrt.

