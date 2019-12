Lebensgefährliche Kurve in Reisen? Bürgermeister widerspricht Anwohner

Die Kurve an der Von-Eberspeck-Straße in Reisen. Unter anderem Marco Krügers Kinder (v. l.) Finley, Lenny und Stella müssen sie regelmäßig überqueren.

Gemeinde Eitting sieht keinen weiteren Handlungsbedarf

von Markus Schwarzkugler schließen

Um die Sicherheit seiner Kinder und Haustiere sorgt sich Marco Krüger. Der 42-Jährige wohnt an der Von-Eberspeck-Straße in Reisen, direkt an einer S-Kurve in etwa gegenüber dem Dorfstadel. Was die Gemeinde bislang für eine sicherere Verkehrssituation unternommen hat, reicht ihm nicht aus. Er findet ihr Vorgehen sogar kontraproduktiv. Die Bürgermeister können die Kritik nicht nachvollziehen.