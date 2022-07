„Ein deppertes Eck“: Gemeinderat Eitting diskutiert Parkplatzlage vor Metzgerei Wiest

Von: Daniela Oldach

Schnell mal unübersichtlich kann es wegen der Parksituation bei der Metzgerei Wiest werden. Freitagmittag, als unser Bild entstand, war die Lage entspannt. © MAS

Die Parkplatzsituation an der Metzgerei Wiest sowie in der Kurve von der Oberen Hauptstraße kommend ist seit Jahren ein verzwicktes Thema. Denn immer wieder parken Autos oder sogar Lastwagen im Kurvenbereich und versperren so die Sicht für andere Verkehrsteilnehmer. In der Gemeinderatssitzung brachte Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) das Thema erneut zur Sprache und schlug ein Halteverbot im Kurvenbereich vor.

Eitting – Die Situation war Thema der Verkehrsschau. Im Gemeinderat entwickelte sich eine ausführliche Diskussion. „Geschäftlich ist das für uns ein Fiasko, wenn man nicht mehr vor dem Geschäft parken kann“, sagte Gemeinderätin Christine Wiest (parteifrei), die zusammen mit ihrem Ehemann Manfred die Metzgerei führt. Sie berichtete außerdem von einem Auto, das über längere Zeit einfach einen Parkplatz blockiert habe. Wiest habe dann auch die Polizei verständigt, „dann aber war es auf einmal spurlos verschwunden“.

Autos dürfen dort 14 Tage parken, meinte Baufhofleiter und Gemeinderat Markus Scharl. Hier dränge sich der Verdacht auf, dass Urlauber dies als kostenlose Parkmöglichkeit nutzen. „Bekommt man Falschparker durch ein Halteverbot überhaupt weg?“, fragte sich Benjamin Groß (Ortsliste Reisen). „Es ist selten, dass in der Kurve Leute parken. Und wenn ja, fahren die anderen Verkehrsteilnehmer noch vorsichtiger“, war Konrad Zollner (CSU) überzeugt.

Gekracht hat es übrigens in diesem Bereich noch nie. Es parken aber durchaus auch Autofahrer ein Stück auf dem Gehweg. „Es ist ein deppertes Eck“, meinte Rathauschef Huber. „Dass es nicht ideal ist, weiß ich auch“, so Wiest.

Für Josef Straßer (Ortsliste Reisen) ist es „eine prekäre Stelle. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug kommt bei einem Parker nicht mehr durch“. „Muss ich alles regeln und alles den Leuten vorschreiben?“, echauffierte sich Zollner. Oftmals hielten auch Lkw-Fahrer nur kurz, um sich eine Leberkässemmel zu holen – und ließen ihr Fahrzeug halt im Kurvenbereich stehen.

Eine Alternative, über die Reisener Straße zu kommen, ist auch nicht wirklich empfehlenswert. Dazu berichtete Wiest, dass Busfahrer dort teilweise aggressiv reagieren. Sie räumte aber auch ein, dass es schon unvernünftige Parker gebe. Die kommunale Verkehrsüberwachung könne in dem gesamten Bereich kontrollieren, meinte Huber. Wiest brachte zudem den Hinweis, dass Kinder Warnwesten anziehen könnten, um besser gesehen zu werden. Dazu war sie auch schon in der Schule. Die Schutzwesten werden von der Grundschule Eitting ausgegeben, aber ihrer Ansicht nach trage sie kaum ein Kind.

Scharl regte nun an, ob eventuell Parkplätze aufgespritzt, also entsprechend markiert werden können – so wie in einer Spielstraße. Das muss aber erst geklärt werden. Denn dazu wird eine bestimmte Fahrbahnbreite benötigt. Auf Nachfrage von Helga Niedermayer (Ortsliste Gaden) versicherte Wiest, dass es außerdem Parkplätze im Hof gebe. „Da darf man auch reinfahren. Vielleicht stellen wir auch ein Schild auf, dass man im Hof parken kann“, sagte sie.

Schließlich einigte sich das Plenum, dass vorerst kein Halteverbot erlassen wird. Jedoch wird bei der Polizei nachgefragt, ob es möglich wäre, Parkplätze aufspritzen lassen zu können.