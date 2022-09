Gewerbeentwicklung in Schwaig: Nachbar Eitting wünscht sich Korridor für Radweg zur S-Bahn

Von: Daniela Oldach

Der neue Bahn-Tunnel zwischen Flughafen und Schwaigerloh für den S-Bahn-Ringschluss ist seit September 2021 fertig. © Achim Schmidt

Ein Mammutprojekt für die Gemeinde Oberding ist der Bebauungsplan Nr. 75 Sondergebiet für flughafenbedingte Gewerbe in Schwaig. Dort werden die gewerblich genutzten Bauflächen um knapp 20 Hektar nach Osten erweitert. Verwaltungschef Josef Steinkirchner informierte jetzt den Gemeinderat Eitting als Nachbarkommune über den aktuellen Sachstand. Denn der VG-Partner aus Oberding hatte nun die Unterlagen für das Vorhaben zur Abgabe einer Stellungnahme vorgelegt.

Eitting/Schwaig – Im kommenden Jahr soll es Steinkirchner zufolge losgehen. Jetzt stehe nur der erste Verfahrensschritt an. Die Nachfrage nach gewerblichen Nutzflächen in der Gemeinde Oberding ist groß, zahlreiche interessierte Firmen haben sich im Gemeinderat schon vorgestellt (wir berichteten mehrfach). Gemeinderat Josef Straßer (Ortsliste Reisen) regte an, einen entsprechenden Korridor freizulassen, um eine Verbindungsstraße von Reisen und Eitting zur geplanten dortigen S-Bahn-Haltestelle freizulassen. „Ein Radweg soll zur S-Bahn kommen“, meinte Steinkirchner.

Ein Radweg von Eittinger Flur in Richtung Flughafen war laut Gemeindechef Reinhard Huber auch Thema bei einem Bürgermeister-Treffen im Landratsamt, als es um die allgemeine Radwegesituation ging. Dieser sei aus Kostengründen aber erst realisierbar, wenn der Ringschluss komme. Generell soll bei dem Bauvorhaben der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. So sei eine direkte Busverbindung zum Bahnhof über das Gewerbegebiet im Gespräch – besonders wichtig für die Mitarbeiter dort. Südlich des Bahnhofs Schwaigerloh wird bekanntlich ein öffentliches Parkhaus mit 500 Parkplätzen errichtet.

Auf dem kurzen Dienstweg hat Huber die zweite Änderung des Bebauungsplans Nr. 55 Oberding Süd IV erledigt. Statt zwei Einzelhäusern werden nun zwei Doppelhaushälften mit vier Einzelgaragen errichtet. Das hatte der Rathauschef gleich abgesegnet. Darüber informierte er jetzt den Gemeinderat.