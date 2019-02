In Eitting sprudeln die Steuern

Über mangelnde Steuereinnahmen kann sich die Gemeinde Eitting nicht beklagen. Großbetriebe sowie Mittelständler spülen heuer 1,25 Millionen Euro an Gewerbesteuer in die kommunale Kasse. Und bei der Einkommensteuer wird mit 2,002 Millionen Euro erstmals sogar die Zwei-Millionen-Marke überschritten.

Eitting – Kämmerer Georg Neudecker präsentierte dem Gemeinderat einen ausgeglichenen Haushalt, den das Gremium einstimmig verabschiedete. Bereits im November hatten die Räte das Zahlenwerk vorbesprochen. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes für den laufenden Betrieb beträgt 4,944 Millionen Euro. Die Grundsteuern sind hier mit knapp 400 000 Euro kalkuliert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt knapp 275 000 Euro. Die Zamperl bringen 4500 Euro an Hundesteuer in die Kasse. Das meiste geht aber für Hundetoiletten drauf.

Auf der Ausgabenseite ist die Kreisumlage mit 1,704 Millionen Euro der dickste Brocken. Doch durch die Festsetzung der Umlage auf 51,1 Punkte (und damit niedriger als zu Beginn der Haushaltsberatungen) bleiben Eitting fast 135 000 Euro mehr als ursprünglich gedacht.

Gemeinsam mit Oberding bildet Eitting eine Verwaltungsgemeinschaft. Für laufende Kosten wie Personal wird die VG-Umlage in Höhe von 503 000 Euro fällig. Um alle Investitionen des 1,061 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushaltes finanzieren zu können, werden der Rücklage 166 000 Euro entnommen. Zu den Investitionen gehört die Sanierung der Turnhalle. Für Schallschutz, Beleuchtung, Boden oder Prallwände werden 285 000 Euro fällig. An Zuschüssen werden dafür heuer 189 000 Euro erwartet. Für die Erschließung des Baugebiets Gaden-Mitte hat Neudecker vorsorglich 150 000 Euro in den Vermögenshaushalt eingestellt. Die Fassade des Reisener Stadls soll eventuell neu geweißelt werden. Dafür sind 100 00 Euro vorgesehen.

Unverändert bleiben die Hebesätze für Grundsteuern A und B (je 300) sowie Gewerbesteuer (350). Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 565 000 Euro.

Daniela Oldach

