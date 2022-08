Heute Streik im Eittinger Rewe-Zentrallager

Von: Gabi Zierz, Helena Grillenberger

Auch im Rewe Zentrallager Süd in Eitting soll nun gestreikt werden. © Kneffel/dpa

Erstmals ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten im Rewe-Zentrallager in Eitting am heutigen Freitag zum Streik auf.

Eitting - Hintergrund der Aktion: Seit 15 Monaten würden die Arbeitgeber im genossenschaftlichen Großhandel Bayern den Beschäftigten einen wertschätzenden und angemessenen Tarifabschluss verweigern, heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi. Der größte Blockierer eines Tarifabschlusses sei demnach Rewe, deshalb der Streik in Eitting.

„Das die Arbeitgeber weiterhin einen angemessenen und wertschätzenden Tarifabschluss verhindern, ist eine bodenlose Frechheit. Dass die Arbeitgeber unter der Verhandlungsführung des Rewe Konzerns den Beschäftigten für 2022 nur 1,7 Prozent als Tariferhöhung gewähren wollen, ist eine Ohrfeige für alle Beschäftigten“, kritisiert Verdi-Verhandlungsführer Thomas Gürlebeck. Er ist auch Streikleiter am Rewe-Standort Eitting.

Verdi forderte zu Beginn der Tarifrunde 2021 eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent plus 45 Euro im Monat. Nachdem sich die Beschäftigten von Rewe in Buttenheim (Kreis Bamberg), wo das Zentrallager Nord steht, bereits an über 60 Tagen den Streikaktionen von Verdi angeschlossen haben, werden nun erstmals auch die Mitarbeiter im Rewe-Zentrallager Süd in Eitting aufgerufen, sich daran zu beteiligen.

Gürlebeck empört sich: „Bei solch einem weltfremden und respektlosen Angebot, besonders für 2022, ist es wenig verwunderlich, dass die Kolleginnen und Kollegen in Eitting erstmals in den Ausstand treten.“ Würden die Arbeitgeber weiter blockieren, werde das sicherlich nicht die letzte Streikaktion gewesen sein.