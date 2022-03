Hilfsbereitschaft „einfach nur fantastisch“

Von: Markus Schwarzkugler

Der Lkw war schnell voll: die Männer vom FC Eitting mit Organisator Stefan Aschenbrenner (vorne, r.) und Vorsitzendem Martin Lenz (vorne, l.). © Simmet

Eitting/Fraunberg – Gigantisch ist die Welle der Hilfsbereitschaft für die Opfer des Kriegs in der Ukraine. Am Wochenende gab es auch in Eitting und Fraunberg große Sammelaktionen.

Vor einer Woche hatte Stefan Aschenbrenner, Mitglied beim FC Eitting, die Bürger zum Spenden aufgerufen. Das geschah vor allem über die sozialen Netzwerke. Die ganze Woche über gaben Menschen an den Sportplätzen des FCE hunderte Sachspenden ab. Am Samstagvormittag wurden diese dann in einen Lkw der Firma Berndt aus Oberding verladen und zur zentralen Sammelstelle der Flüchtlingshilfe Erding zum Volksfestplatz transportiert.

Da stapelt sich so einiges: Die Fraunberger Feuerwehr brachte bei ihrer Sammelaktion am Freitagvormittag letzten Endes 22 Paletten voller Spenden zusammen. Sie wurden zur Erdinger Flüchtlingshilfe weitertransportiert. © Feuerwehr Fraunberg/Facebook

Überwältigt waren die Mitglieder des FCE von der Resonanz. Es dauerte nur etwa eine Stunde, dann war der Lkw bis unters Dach voll beladen und zur Abfahrt bereit.

Auf Facebook berichtete derweil die Fraunberger Feuerwehr, dass die Spendenbereitschaft bei ihrer Aktion „ungebrochen“ gewesen sei. Doch nicht nur das: „Auch die Hilfsbereitschaft aller Helferinnen und Helfer, die bis spät in den Abend die Sachspenden angenommen, sortiert und umverpackt haben, ist einfach nur fantastisch!“ 22 große Paletten kamen zusammen. Auch sie gingen an die Erdinger Flüchtlingshilfe. sin/mas