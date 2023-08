Hoch die Gläser auf den scheidenden Pfarrer

Zu einem Umtrunk nach der Eucharistiefeier waren Pfarrer Julian Tokarski (dunkelblaues Hemd), Pfarrhaushälterin und Kirchgänger eingeladen. Man unterhielt sich bestens. © Raimund Lex

Pfarrer Julian Tokarski ist derzeit auf Abschiedstour. Neun Jahre lang hat der heute 73-Jährige den Pfarrverband Langenbach/Oberhummel geleitet.

Gaden – Nun gibt er zum Freitag, 1. September, dieses Amt an Pater Ignatz Kulu ab und geht in den Ruhestand, den er im Pfarrhaus in Marquartstein verbringen wird. Pater Kuli, ein Inder, leitet den Pfarrverband Zolling und bekommt nun die Pfarreien Langenbach und Oberhummel samt Gaden in der politischen Gemeinde Eitting zugeschlagen. Es wurde deutlich: Der Abschied fällt allen Beteiligten nicht leicht.

Tokarski hat schon ein paar Tage zuvor offiziell Servus gesagt – bei einem großen Verabschiedungsgottesdienst. In St. Jakob in Gaden bedachte Angela Fodermair-Hasenhündl ihn mit herzlichen Worten. Die Pfarrgemeinderätin dankte ihm für sein Engagement seit 2014. In all dieser Zeit sei er für das Dorf am Rande des Viehlasmooses mit Gottesdiensten und seelsorgerischem Wirken für die Gläubigen dagewesen. Als kleines Abschiedsgeschenk wurde Tokarski ein inoffizieller Kirchenführer überreicht, „damit du immer wieder nachschlagen kannst, wenn du dich an Gaden zurückerinnerst oder etwas nachschlagen musst, was dir vielleicht entfallen ist“.

Bettina Seitzl bedankte sich bei Tokarski für dessen Geduld mit ihr in der Anfangszeit ihrer Tätigkeit als Mesnerin. Nach Schluss der letzten Eucharistiefeier Tokarskis in Gaden waren alle Kirchgänger, der Pfarrer und Jolanta, seine Haushälterin, zu einem Umtrunk mit Sekt, Sekt-Orange oder Mineralwasser eingeladen. Nicht alle Kirchgänger folgten zwar der Einladung, diejenigen, die das aber taten, ratschten vergnügt noch bis in den späteren Abend hinein.

Raimund Lex