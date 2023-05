Bürgermeister: Eittinger Schule wird durch neuen Verbund nicht kaputtgemacht

Reinhard Huber nimmt in Bürgerversammlung Stellung – Ärger um Hundekot

Viel gab es in der Eittinger Bürgerversammlung zu besprechen, egal ob neuer Grundschulverbund, Raumnot in der Kita, Steuern oder Hundekot.

Eitting – Ab dem neuen Schuljahr haben Eltern die Möglichkeit, ihr Kind an der Grundschule in Eitting oder in Oberding anzumelden. Ermöglicht wird dies durch den neuen Grundschulverbund, den die beiden Kommunen heuer ins Leben gerufen haben. „Von bisher 15 Kindern haben sich jetzt zehn für Oberding und fünf für Eitting angemeldet“, informierte Rathauschef Reinhard Huber in der Bürgerversammlung. Bedenken, dass die Eittinger Schule mit diesem Schritt kaputtgemacht werde, zerstreute Huber. „Die Schule bleibt zweizügig“, stellte der Bürgermeister klar.

Höhere Umlagekraft wird zum Bumerang

Finanziell ist seine Kommune noch gut aufgestellt. Doch auch die Ausgaben für die 3158 Einwohner starke Gemeinde werden immer mehr. So werden heuer 2,37 Millionen Euro Kreisumlage fällig – ein Anstieg von rund 318 000 Euro gegenüber dem vergangenen Jahr. Grund ist die gestiegene Umlagekraft der Kommune.

Unverändert bleiben die Hebesätze für die Grundsteuern A und B mit jeweils 300 von Hundert sowie für die Gewerbesteuer mit 350 von Hundert. Bei den Grundsteuern liegt Eitting unter dem Landesschnitt (365,3 und 350,4). Bei der Gewerbesteuer liegt sie über dem Landesdurchschnitt, der 329,8 beträgt. In der Gemeinde waren zum Ende vergangenen Jahres 362 Gewerbebetriebe gemeldet. Sie alle spülen ordentlich Gewerbesteuer in die kommunale Kasse. Die Steuerkraft pro Einwohner beträgt 1487,88 Euro und damit 300,48 Euro über dem Landesdurchschnitt.

Kita: Zu viele Anmeldungen

Eitting ist schuldenfrei, doch mit dem Bau des Kinderhauses wird sich dies ändern. Rund 7,5 Millionen Euro werden dafür in den nächsten Jahren investiert. Das Architekturbüro Moosrainer und Gmeiner aus Freising hat mit der Objektplanung sowie der Grundlagenermittlung begonnen. Die Fachplaner für Heizung, Klima und Brandschutz wurden ausgeschrieben. Bis es aber soweit ist, muss Eitting eine Übergangslösung bezüglich der Betreuungsmöglichkeiten finden. „Wir werden im Herbst Probleme bekommen, da wir zu viele Anmeldungen haben“, so Huber. Jedoch gebe es Ausweichmöglichkeiten in Schwaig und Oberding.

„Wir haben beim Personal in Eitting drei Langzeitkranke. Wenn das nicht besser wird, kann man davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr auch mal ein paar Schließtage geben wird“, so Huber. Überlegungen gab es schon, den Sitzungssaal aufzugeben und dort die Mittagsbetreuung unterzubringen. Wegen Brandschutzproblemen wurde diese Idee verworfen.

Glasfaserausbau gerät ins Stocken

Personelle Veränderungen gibt es am Eittinger Bauhof. Die bisherige 520-Euro-Kraft hat gekündigt. Seit 1. Mai ist nun Sven Streicher im Einsatz. Der Eittinger hat einen 25-Stunden-Vertrag bekommen. Ins Stocken geraten ist der Glasfaserausbau in der Gemeinde. Die Firma Unsere Grüne Glasfaser hat sich zurückgezogen, nachdem die Deutsche Telekom aktiv geworden war (wir berichteten). „Momentan haben wir aber gar nichts. Die Telekom wollte im April beginnen, aber ich habe noch keinen gesehen“, so Huber.

Verdienter Feuerwehrler

Sauer stoßen ihm die Kotbeutel für Hunde auf, die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. „Wir haben so viele Dog-Stationen. Man braucht die Beutel nicht in die Natur zu schmeißen. Das ist eine Sauerei. Leider gibt es so viele Saubären“, echauffierte sich Huber. So fänden sich häufig Beutel in den bepflanzten Blumenkästen an den Ortseingängen. „Das ist wirklich das Letzte. Die, die sich an die Regeln halten, sind die Gelackmeierten.“ Doch es gab auch Erfreuliches. Für 40 Dienstjahre bei der Feuerwehr Gaden wurde Richard Thaler geehrt. Huber bedankte sich und überreichte ein kleines Geschenk.