Eittinger Kinderhaus startet auf Instagram durch

Von: Daniela Oldach

Teilen

Die Eittinger Instagram-Macherinnen (v. l.): Kinderhaus-Leiterin Sabrina Erdmann, Julia Rosenthal (Erzieherin Krippe) und Pia Röslmair (Erzieherin Kindergarten). © Kinderhaus St. Georg

Besonders junge Eltern sind begeistert, es werden immer mehr Follower: Das Eittinger Kinderhaus St. Georg startet auf Instagram durch.

Eitting – Was gab’s beim Schulwegtraining mit den Vorschulkindern schon alles zu lernen? Welche Veranstaltungen werden gefeiert? Und welche pädagogischen Leitsätze werden im Kinderhaus St. Georg Eitting aufgegriffen? Infos dazu und noch viel mehr Aktuelles gibt es auf dem Instagram-Account des Kinderhauses zu sehen und zu lesen. Freilich sind gerade die jüngeren Eltern hellauf begeistert.

„Wir möchten die Eltern unserer Kinder einfach ein bisserl am Alltag teilhaben lassen und uns als Arbeitgeber präsentieren“, sagt Julia Rosenthal, eine der beiden Macherinnen der Seite im sozialen Netzwerk. Die 25-jährige Erzieherin fotografiert und schreibt leidenschaftlich gerne. Sie arbeitet in der Krippe des Kinderhauses und berichtet über die Aktionen oder lustigen Vorkommnisse bei den Kleinsten, garniert mit unterhaltsamen Fotos, bei denen auch die Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben.

Ihre Kollegin Pia Röslmair (27) arbeitet als Erzieherin mit den Kindergartenkindern und schreibt über deren Erlebnisse. Gemeinsam mit Kinderhaus-Leiterin Sabrina Erdmann (36) arbeiten die beiden Erzieherinnen an immer neuen Themen und Ideen für den Instagram-Account. Und bei drei Krippen- und fünf Kindergartengruppen ist immer viel los.

Gut 160 Follower hat der Instagram-Auftritt schon – Tendenz steigend. „Wir sind jetzt noch nicht so mega-bekannt, aber es ist ja auch etwas Regionales“, sagt Rosenthal. Vor allem die jüngeren Eltern seien aber von dieser Informationsplattform ganz angetan. Bisher gab es laut Rosenthal nur positive Rückmeldungen.

Sogar ein neues Kind kam durch den Instagram-Account schon zum Kinderhaus. Inspiriert von diesem Auftritt wurden auch das Kinderhaus Aufkirchen, das ebenfalls zum Einrichtungsverbund Erdinger Moos gehört, sowie ein Erdinger Kinderhaus. Da das Eittinger unter kirchlicher Trägerschaft ist, musste das Ordinariat grünes Licht geben. Das war aber laut Rosenthal kein Problem.

Drei Beiträge alle zwei Wochen sollen auf dem Account erscheinen – darunter sind auch Verlosungen. Zum Nikolaus und zu Weihnachten wurden kleine Fachbücher für Spielideen für die Mamas und Papas verlost. Zudem gibt es immer einen pädagogischen Leitsatz oder ein Zitat. „Wenn Eltern Ideen haben, über was wir berichten sollen, bitte einfach ansprechen. Wir freuen uns über Resonanz und greifen das dann gerne auf“, sagt Rosenthal, die große Freude an ihrer Zusatzaufgabe hat. Das meiste geschieht in der Freizeit. „Es macht mir total Spaß, zu recherchieren“, sagt sie lachend.

Angesteckt sind auch schon die anderen Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen. „Wir werden wirklich vom gesamten Kollegenteam mit Fotos und Ideen unterstützt“, freut sie sich. So wurde auch die Idee geboren, das Haus selbst vorzustellen. Was ist zum Beispiel alles im Teamzimmer los? Einfach auf Instagram nachlesen.

Schnappschüsse, Lustiges, Kurzbeiträge und einfach nur ein schöner Spruch erscheinen außerdem als Story, die dann immer für 24 Stunden sichtbar ist. Wer mehr lesen und sehen will, braucht nur bei Instagram vorbeischauen. Der Auftritt findet sich unter „kinderhaus_st.georg_eitting“.