Kita-Verbund Erdinger Moos bildet so viele Leute aus wie nie zuvor und will so die Zukunft der Betreuung sichern

Zwölf Praktikanten in vier Kinderhäusern

Insgesamt zwölf Praktikanten sind derzeit im katholischen Kita-Verbund Erdinger Moos beschäftigt und werden in den vier Kinderhäusern in Aufkirchen, Eitting, Oberding und Schwaig in insgesamt 21 Gruppen zu Kinderpflegern und Erziehern auf verschiedensten Wegen ausgebildet. Das teilte der Verbund mit.

Erdinger Moos – Dank gut ausgebildeter pädagogischer Fachkräfte im Kita-Verbund sei es möglich, so viele Leute wie noch nie zuvor auszubilden und auf diese Weise die Zukunft der Betreuung der Kinder im Erdinger Moos sicherzustellen. „Die Auszubildenden sind voller Motivation, unterstützen tatkräftig unsere pädagogischen Teams und werden von Anfang an gut integriert, um den Beruf von der Pike auf kennenzulernen“, so Verbundleiterin Andrea Peis.

Drei FOS-Praktikanten absolvieren derzeit ihr pflegerisches Praktikum im Kinderhaus Eitting: Franziska Hofer, Raphael Matzke und Samira Gerbich. In Eitting beschäftigt sind Leonie Baumgarten (drittes Ausbildungsjahr zur Erzieherin im Optiprax-Modell), Sarah Benningsfeld (Erzieherin im Anerkennungsjahr), Martina Peis (erstes Ausbildungsjahr zur Kinderpflegerin) und Nicole Sinner (Erzieherin im Anerkennungsjahr).

Das Kinderhaus in Aufkirchen ist mit beruflichem Zuwachs ebenfalls gut aufgestellt. Dort sind Nic Eitelbuß (erstes Ausbildungsjahr zum Erzieher), Annalena Groll (Erzieherin im Anerkennungsjahr), Irini Rougkala (erstes Ausbildungsjahr zur Kinderpflegerin), Amelie Soldo (erstes Ausbildungsjahr zur Kinderpflegerin) und Martina Wagner (drittes Ausbildungsjahr zur Erzieherin im Optiprax-Modell). Tom Wilfert absolviert derzeit das erste Ausbildungsjahr zum Erzieher im Kindergarten in Oberding und Gyöngyi Nemeth sowie Juli Neumann im Kinderhaus in Schwaig.