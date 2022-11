Sie liegen nicht mal im Neubaugebiet: Klares Nein zu 30 Apartments in Gaden

Von: Daniela Oldach

30 neue Wohnungen in einem Ort mit rund 400 Einwohnern, die nichts zu tun haben mit dem Neubaugebiet Gaden-Mitte: Den Bauwunsch eines Freisingers, an der Eittinger Straße in Gaden ein altes Gebäude abzureißen und dafür ein Mehrfamilienhaus mit 30 Wohnungen zu errichten, sieht der Gemeinderat Eitting kritisch. Einstimmig wurde deshalb der Antrag auf Vorbescheid abgelehnt.

Eitting/Gaden – Im Flächennutzungsplan ist der geplante Standort des Mehrfamilienhauses als Dorfgebiet dargestellt. Die für die Wohnbebauung erforderlichen Stellplätze greifen aber in die vorhandene Grünfläche ein. Der Antragsteller hat deshalb einen Abgrenzungsvorschlag für den Innen- und den Außenbereich vorgelegt. In dieser Linienführung würde die Wohnbebauung unter dem Einbezug der östlich und westlich gelegenen Wohnhäuser mit der nordwestlichen Gebäudeecke im Außenbereich liegen. Diese Planung hat das Landratsamt Erding als genehmigungsfähig befunden. Das geht aus dem Schriftverkehr hervor, den der Freisinger der Gemeinde auch vorgelegt hat.

Gewünscht ist nun ein voll unterkellertes Mehrfamilienhaus mit drei Vollgeschossen (E+2), das auf einer Grundfläche von rund 24 mal 16 Metern geplant ist. In der Planung ist kein Höhenbezug zum bestehenden Gelände ersichtlich. Dieser ist in der Eingabeplanung erforderlich. Laut Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) ist über diesen Antrag schon des Öfteren geredet worden. Soweit die Fakten.

Mit diesen Informationen stieg der Gemeinderat dann in die Beratung ein. „Ich bin gegen dieses Bauvorhaben“, eröffnete Angela Fodermair-Hasenhündl (Ortsliste Gaden) die Diskussion. Die Größe des Bauvorhabens und die kleinen Wohnungen passten nicht zum Ort. „Wir brauchen familienfreundliche Wohnungen. Diesen Wohnbau brauchen wir nicht“, meinte sie zu den beantragten Apartments, die jeweils eine Größe von unter 40 Quadratmetern hätten. Auch die Nachbarn seien überrascht, meinte sie. „Dieser Bau passt auch nicht ins Ortsbild“, so Fodermair-Hasenhündl.

Für Vize-Bürgermeister Hermann Hofer (CSU) ist das „eine deftige Herausforderung“. „Mir fehlen da detailliertere Unterlagen“, meldete sich Christine Wiest (parteifrei) zu Wort. Es sei ja kein Bauantrag, sondern erst ein Antrag auf Vorbescheid, entgegneten hier Huber und Verwaltungschef Josef Steinkirchner. Da sei das noch nicht notwendig.

Doch bei niemandem – weder beim Bürgermeister, noch bei allen Plenumsmitgliedern – stieß das Vorhaben auf positives Interesse. „Im Endeffekt sind es nur billige Arbeitswohnungen. Mehr kann ich mir nicht vorstellen“, meinte Huber.

Für den Neubau soll der gesamte Gebäudebestand auf dem Baugrundstück abgerissen werden. Das bestehende Wohnhaus ist mit einem Abstand von zirka einem Meter zur nördlichen und östlichen Grundstücksgrenze errichtet. Für den Neubau ist ein Abstand von jeweils drei Metern zu den beiden Grundstücksgrenzen vorgesehen. Innerhalb der Baulinie sind nur vier von den erforderlichen 30 Stellplätzen. Die weiteren 26 wären im Bereich der Grünfläche angesiedelt. Doch das Landratsamt Erding tendiere zu einer Genehmigung. Das verdeutlichte Huber noch einmal. Grund sei die Wohnungsnot, so der Rathauschef. „In dem 400-Seelen-Dorf Gaden brauchen wir das nicht“, hakte Fodermair-Hasenhündl erneut nach.

Auch die Reisener beschäftigt das Vorhaben, weiß Ratsmitglied Josef Straßer (Ortsliste Reisen). „Reisen ist zwar weit weg, aber trotzdem werde ich darauf angesprochen“, so Straßer. Einhellige Meinung: Dieser Bau passt nicht in Gaden. „Das wurde ja jetzt noch schlimmer gemacht“, meinte Josef Brückl (WG Gemeindefriede) gegenüber früheren Versionen. Jetzt ähnle es einem Wohnheim. „So ein Haus würde ich mir vielleicht an der S-Bahn vorstellen, aber nicht in Gaden“, sagte er. Damit war die Diskussion beendet – und der Antrag auf Vorbescheid anschließend einstimmig abgelehnt.