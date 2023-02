Kreisumlage schlägt ins Eittinger Kontor

Von: Daniela Oldach

„Noch geht’s uns gut“, sagt Eittings Bürgermeister Reinhard Huber über den Haushalt seiner Gemeinde. © Privat

Die Sechs-Millionen-Euro-Marke hat die Gemeinde Eitting mit ihrem Verwaltungshaushalt geknackt. „Noch geht’s uns gut“, meinte Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) im Gemeinderat zur finanziellen Situation der Kommune. Doch auch die Kosten werden immer mehr.

Eitting – Im Verwaltungshaushalt, der die täglichen Einnahmen und Ausgaben umfasst, ist auf der Sollseite die Kreisumlage der prägendste Posten. 2,37 Millionen Euro muss Eitting berappen – knapp 400 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Gemeinsam mit Oberding bildet Eitting eine Verwaltungsgemeinschaft (VG). Um die Kosten für Rathaus, Personal etcetera zu finanzieren, wird die VG-Umlage fällig, die auf die beiden Kommunen anteilsmäßig umgelegt werden. Für Eitting sind das 820 000 Euro. Der Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule Erding liegt bei 11 900 Euro, für die Kreismusikschule sind es 5400 Euro.

Die Gewerbesteuer-Umlage hat Kämmerer Georg Neudecker mit 170 000 Euro angesetzt. Je höher diese ist desto höher ist auch die Einnahme bei der Gewerbesteuer. Für 2023 rechnet Neudecker mit 1,7 Millionen Euro.

Der dickste Einnahmeposten ist aber der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Rund 2,23 Millionen Euro sollen in die kommunale Kasse fließen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei gut 260 000 Euro. Gut 420 000 Euro spülen die Grundsteuern A und B ins kommunale Säckel. Die Einnahme durch die Hundesteuer liegt bei 4900 Euro.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt liegt bei 86 500 Euro. Dort werden die Investitionen der Kommune gelistet. Das Volumen in Einnahmen und Ausgaben beläuft sich auf 1,45 Millionen Euro. Die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Gaden-Mitte sollen Geld in die Kasse spülen. Neudecker rechnet mit gut 530 000 Euro. Für das neue Fahrzeug der Feuerwehr Gaden erwartet Eitting einen Zuschuss in Höhe von 96 800 Euro und für die Sanierung der Gutbrodtstraße noch 155 000 Euro.

Auf der Sollseite des Vermögenshaushalts werden für die Planung des neuen Kinderhauses heuer 600 000 Euro angesetzt. Der Neubau prägt die Finanzplanung in den kommenden Jahren. Bis 2026 sollen insgesamt weitere 6,6 Millionen Euro dafür ausgegeben werden. Die Zuschüsse für diese Baumaßnahme liegen bei 3,52 Millionen Euro. Doch das ist noch alles Zukunftsmusik. Für den aktuellen Haushalt hat der Kämmerer für allgemeine Grundstückskäufe 300 000 Euro veranschlagt.

Der Stadel in Reisen bekommt eine neue Terrassenüberdachung, die rund 20 000 Euro kostet. Für den Netzwerkausbau der Grundschule investiert die Gemeinde 30 000 Euro für die Hardware. Aufgemöbelt werden die Spielplätze in der Kommune. 5000 Euro sind heuer vorgesehen. In Angriff genommen wird zudem die Sanierung der Brücke nördlich und südlich des Weihers. Für die Planung sowie die ersten Arbeiten werden heuer 100 000 Euro locker gemacht.

Um alles finanzieren zu können, werden den Rücklagen rund knapp 430 000 Euro entnommen. Unverändert bleiben die Hebesätze der Kommune. Für die Grundsteuern A und B werden jeweils 300 von Hundert fällig, für die Gewerbesteuer 350 von Hundert. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Haushalt sowie die Haushaltssatzung.