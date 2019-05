Festjahr 2020 fest im Visier

Das 125-jährige Jubiläum des Krieger- und Soldatenvereins Eitting/Reisen soll im Mai nächsten Jahres groß gefeiert werden. In der Generalversammlung im Postwirt stellte Alfred Huber die Planungen vor. Weiteres Highlight war die Ernennung von Hermann Thaler und Ludwig Liegl zu Ehrenmitgliedern. Thomas Huber bekam für seine 20-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde.

Eitting– Seniorennachmittag, Watt-Turnier, Ehrungsabend und Festsonntag mit Gottesdienst unter freiem Himmel: Von 22. bis 24. Mai 2020 soll es zum 125-jährigen Jubiläum hoch hergehen. Gefeiert wird am Bauhof. Der Gemeinderat hat dies schon abgesegnet, das Landratsamt Erding muss noch zustimmen. Die Vorbereitungen für die Festtage stehen im Mittelpunkt der Vorstandsarbeit.

Doch auch im vergangenen Jahr war einiges geboten. Schriftführer Werner Groll ließ 2018 Revue passieren. So hat sich der Verein am 100-jährigen Jubiläum der Eittinger Concordia-Schützen mit einer Fahnenabordnung sowie am Watt-Turnier beteiligt. Dabei haben sich die Krieger den dritten Platz erkartelt. Selbst hat der Verein ein Grillfest veranstaltet.

Bei der Kriegsgräbersammlung kam die Rekordsumme von 1550 Euro zusammen. Sechs Sammler waren dabei im Gemeindegebiet unterwegs. Dafür bedankte sich Bürgermeister Georg Wiester ganz besonders. Denn dieses Geld wird überwiegend für die Pflege von Kriegsgräbern verwendet. Und so soll die Erinnerung an die gefallenen Kameraden aufrecht erhalten werden. Der Verein selbst steht auf finanziell gesunden Beinen. Das zeigte der Kassenbericht von Robert Groll. Es wurde ein kleines Plus erwirtschaftet. Einstimmig wurde die Vorstandsriege entlastet.

Alfred Huber selbst ist nicht nur seit 29 Jahren Vorstandsmitglied, sondern bereits seit vier Jahrzehnten ehrenamtlicher Mitarbeiter im Verein. Als Anerkennung dafür erhielt er die weißgoldene Verdienstspange mit der Zahl „40“ des Landesverbands Bayern vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. 119 Mitglieder, darunter sechs Ehrenmitglieder, zählt der Verein. do