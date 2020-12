„Lieber geben wir erst den Tieren etwas“

Der Circus Feraro steht in Eittingermoos und kämpft ums Überleben. Ohne Einnahmen in der Coronakrise hofft die Familie nun auf Spenden.

Eittingermoos – Endlich wieder „Manege frei“ sagen zu können, mit Akrobatikkünsten das Publikum zu begeistern, und als Lohn tosenden Applaus zu bekommen: Wie sehr würde sich das Hermann Schmidt, Chef des Circus Feraro, wünschen. Wann das wieder der Fall sein wird, steht in den Sternen. Derzeit schwimmen dem Familienunternehmen die Felle davon. Denn ohne Einnahmen und staatliche Gelder ist das Überleben schwer. Das Futter für die Tiere wird knapp. Und auch der Lebensmittelvorrat der 21-köpfigen Familie neigt sich dem Ende zu. Von Geld gar nicht zu reden. „Ich weiß momentan nicht, wie es weitergeht. Irgendwie muss es gehen. Aufgeben ist keine Option“, sagt der Zirkuschef über die aktuelle Situation. Deshalb bittet er im Namen seiner Familie um Unterstützung.

Ein vorweihnachtliches Geschenk haben die Eittinger Grundschüler dem Circus schon bereitet. Sie haben zuhause haltbare Lebensmittel gesammelt und sie vor dem Lockdown zur Schule mitgebracht. Schmidt hat sie vor kurzem – natürlich coronakonform – abgeholt. „Das hilft uns jetzt ein bisschen über die Runden. Dafür sage ich von Herzen Danke“, so der 64-Jährige. „Die Eittinger haben uns immer unterstützt.“. Seit sechs Jahren zeigen die Artisten mit einer kleinen Vorführung auch an der Schule ihr Können. Das wurde unter der Regie des damaligen Schulleiters Paul Hilger eingeführt. Und so sahen die Kinder einen Schlangentanz, Stuhlakrobatik, lustige Clownvorführungen und mutige Aktionen mit dem Nagelbrett. Circus statt Pauken stand dann für eine Stunde auf dem Stundenplan – ein Riesenspaß für alle. Oft war dieser besondere Auftritt der Startschuss zur Feraro-Tournee, die meist Mitte März beginnt. Dann sind die Circusleute bis Mitte November im bayerischen Raum unterwegs. „Heuer waren es genau zwei Monate und zwei Wochen“, so Schmidt. Schon frühzeitig haben sie wieder ihr Winterquartier bezogen, das an der Freisinger Landkreisgrenze in Eittingermoos/Hirschau liegt. „Heuer wollten wir eigentlich einen Weihnachtszirkus in Erding anbieten“, sagt Schmidt traurig.

Verpächter des Winterquartiers ist der Landkreis Erding. „Wir sind Landrat Martin Bayerstorfer und Matthias Huber vom Liegenschaftsamt sehr dankbar. Denn schnell und unkompliziert konnten wir unser Quartier wieder beziehen“, sagt Schmidt. So sitzt die Familie zumindest nicht auf der Straße. Jetzt stehen Wagenpflege oder das Instandsetzen und Überprüfen des Equipments an. Und auch die Tiere müssen weiter versorgt werden. Die Schmidts haben Pferde, Lamas, Enten, Tauben, Ziegen und Schlangen.

„Das Thema Tierschutz ist uns seit jeher wichtig“, stellt Schmidt klar: „Lieber geben wir erst unseren Tieren etwas als uns“, sagt der zehnfache Familienvater, der in der sechsten Generation den Zirkus betreibt.

Wer dem Circus Feraro helfen möchte, kann sich bei Hermann Schmidt unter Tel. (01 60) 6 50 01 75 melden. Für die Tiere werden vor allem Heu, Karotten und Hafer benötigt. „Wir holen es auch selber ab“, sagt der Zirkusdirektor. Zum Heizen brauchen die Schmidts Pellets. Das Spendenkonto läuft auf Robert Schmidt, IBAN DE09 1001 0010 0239 1751 33.

Auch Lebensmittel aller Art sowie Hygieneartikel des täglichen Bedarfs werden für die Großfamilie benötigt. Diese können zudem bei Paul Hilger in Langengeisling, Alte Römerstraße 83, abgegeben werden. Einfach kontaktlos am überdachten Hauseingang auf der Biertischgarnitur abstellen. Neben Hilger unterstützt auch der frühere Eittinger Bürgermeister Georg Wiester die Aktion und versucht, Hilfen zu akquirieren. „Ich kenne den Circus Feraro seit langen Jahren durch die Schulaufführungen. Und auch ein Kind der Familie ist in Eitting in die Schule gegangen“, so der 70-Jährige. „Der Familienzirkus ist in einer sehr schlimmen Lage und dringend auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen“, versichert er.

Schmidt, der ursprünglich aus dem Landkreis Mindelheim kommt, freut sich über die Eittinger Rückendeckung. „Hier sind wir schon fast zuhause“, sagt er. „Als Dankeschön werden wir für alle Erdinger und Freisinger, die uns unterstützt haben, eine Benefizveranstaltung machen“, verspricht er.

Daniela Oldach