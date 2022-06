Hartmann-Hilfe bei Hackschnitzelanlage?

Von: Daniela Oldach

Intensiver Austausch vor Ort: Grünen-Chef Ludwig Hartmann (r.) auf dem Huberhof. Über die Hackschnitzelheizung redete er mit (v. l.) Bürgermeister Reinhard Huber sowie Konrad, Maria, Markus und Thomas Kratzer. © Daniela Oldach

Prominenter Gast auf dem Kreisbauerntag in Oberding war Ludwig Hartmann. Der Fraktionschef der Grünen im Landtag schaute aber auch in Eitting auf dem Huberhof vorbei: Maria und Konrad Kratzer möchten eine Hackschnitzelanlage errichten, die nicht nur ihren Hof, sondern auch das Kinderhaus sowie die Schule mit Wärme versorgt. Doch die Bewilligung der gestellten Förderanträge lässt auf sich warten. Hartmann will sich einsetzen.

Eitting – Die Anlage soll auf einer großen Wiese auf dem Huberhof-Areal errichtet werden. 10 000 Liter Heizöl könnten die Kratzers mit der regenerativen Wärmeversorgung einsparen. Gleich 60 000 Liter wären es bei der Schule und dem Kindergarten. „Gemeinde und Familie Kratzer sind sich einig“, bekräftigte Bürgermeister Reinhard Huber.

„Jeder hat Öl, und jeder will weg vom Öl“, meinte Konrad Kratzer. Angeschlossen werden soll auch das neu entstehende Kinderhaus, das westlich des bisherigen Kinderhauses gebaut wird. Errichtet werden sollen dort auch noch Einzel- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser. Auch diese könnten versorgt werden. „An Abnehmern mangelt es nicht“, versicherte der Rathauschef.

Seit Juli aber stocken die Planungen, es gibt keine Nachricht bezüglich der Förderung. „Es ist alles fertig, nur die Förderung fehlt“, sagte Maria Kratzer. Die Familie hat schon einen fünfstelligen Betrag in die Planungen investiert. „Wir können erst ab September was dafür“, scherzte Hartmann, wurde dann aber gleich wieder ernst: „Bayern braucht hier eine eigene Förderung.“ Denn es müsse auch das Zwischenstück, also die Infrastruktur für die Anschlussmöglichkeiten, finanziell unterstützt werden. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass da bald was kommt“, machte Hartmann Hoffnung. So gebe es auch viele, die „gerade eine Ölheizung haben, die schon 30 Jahre alt ist und jetzt erneuern wollen“, so Hartmann.

Das Holz für die Hackschnitzelanlage würde aus dem Wald der Kratzers stammen – nachhaltiger geht es also fast gar nicht. Dieses Projekt der kurzen Wege gefällt Hartmann. „Wir brauchen die klassische Dorfheizung mit dem Holz aus der Region. Ich will in Berlin noch mal nachfragen, wie der Stand der Dinge ist.“ Denn für den Landtagsabgeordneten ist klar: „Wir werden Nahwärme brauchen.“ Das zeige die derzeitige Entwicklung auf dem Gasmarkt ganz deutlich.

Apropos Gas: „Unser Gasausbau ist definitiv gestorben“, bekräftigte Huber. „Wahrscheinlich wird die Förderung höher ausfallen“, spekulierte Hartmann sogar. „Wie kann man so etwas denn beschleunigen?“, wollte Huber wissen. Darauf wusste auch Hartmann keine schlüssige Antwort, sagte aber zu, zeitnah nachzufragen und sich bei den Kratzers persönlich zu melden.

Von dem innovativen Betrieb überzeugte sich Hartmann auch bei einer Betriebsführung über das erstmals vor 370 Jahren als Huberhof erwähnte Areal. So haben die Kratzers 60 Milchkühe samt weiblicher Nachzucht und rund 50 Legehennen. In der eigenen Milchtankstelle sprudelt die Nachfrage seit der Inflation noch mehr. Denn der Liter Milch kostet weiter einen Euro. Die Kratzers liefern außerdem Milch an das Milchwerk Jäger. Von dort beziehen sie auch die Butter und bieten diese neben Käse, Eiern oder Marmelade in ihrem Hofladen an.