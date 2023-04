Brandfahnder in Asyl-Ruine

Stundenlang waren über 100 Feuerwehrkräfte in Eittingermoos beschäftigt. Jetzt hat die Kripo den Ort übernommen.

Nach Feuer in Eittingermoos

Von Hans Moritz schließen

Nach dem Doppelfeuer am Freitagabend in einer Asylunterkunft in Eittingermoos versuchen Brandfahnder der Kripo Erding, die Ursache zu ergründen.

Eitting - Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord waren die Beamten am Samstag und Montagvormittag in der Ruine des einstigen Doppelhauses. „Die Ursache ist nach wie vor unklar“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Zu der von Feuerwehrleuten geäußerten Vermutung, wegen der Lage beider Brandherde liege der Verdacht auf Brandstiftung nahe, erklärte sie: „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung.“ Es stünden allerdings noch Ermittlungen an. Dazu gehörten auch Vernehmungen der Bewohner. 15 der 23 waren zugegen. ham