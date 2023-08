Neue Asylunterkunft für Eitting

Projekt im Gemeinderat vorgestellt – Beschluss steht noch aus – Standort offen

Die Unterbringung von Asylbewerbern ist eines der brennendsten Themen der Gemeinde, nachdem die Unterkunft in Eittingermoos am 21. April ein Raub der Flammen geworden ist. „Nach dem neuesten Verteilungsschlüssel müssen wir 48 Personen unterbringen“, erklärte Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Eine Möglichkeit wäre, eine Asylunterkunft in modularer Bauweise zu errichten, ähnlich der Obdachlosenunterkunft in Schwaig.

Eitting – Diese hat Peter Aicher geplant. In der Ratssitzung stellte er die Bauweise vor und berichtete zudem von Erfahrungen aus seiner Heimatgemeinde Halfing. „Wir haben drei Möglichkeiten. Entweder wir kümmern uns selbst um eine Unterkunft. Oder wir tun gar nichts. Dann kommt aber irgendwo ein Investor und knallt uns irgendwo eine größere Unterkunft für mindestens 50 Leute hin, sonst rentiert es sich für ihn nicht. Oder wir tun gar nichts, und dann belegt uns irgendwann das Landratsamt die Turnhalle“, fasste Rathauschef Huber die Ausgangslage zusammen.

Da rund 20 Zuhörer gekommen waren, wurde die Sitzung kurzerhand in die Turnhalle verlegt. „Der Gemeinderat hat sich beraten und den Beschluss gefasst, Asylsuchende möglichst auf alle Ortsteile zu verteilen. Wir würden auch Wohnungen und Häuser anmieten und suchen Grundstücke“, informierte Huber weiter. Und eine Möglichkeit sei eben, eine entsprechende Asylunterkunft zu errichten. „Wir haben uns aber noch nicht auf einen Standort festgelegt, es sind mehrere im Gespräch“, erläuterte der Bürgermeister.

Aicher von der Firma Aicher Holzbau kennt die Thematik nur zu gut, denn er ist selbst Gemeinderat in seiner Kommune im Landkreis Rosenheim. Nach der Bauweise der Schwaiger Obdachlosenunterkunft, die sich der Gemeinderat Eitting vorab angeschaut hat, könnte auch ein entsprechendes Gebäude in der Gemeinde Eitting realisiert werden. „Das Obdachlosenheim hat 40 Plätze. Es ist in modularer Holzbauweise und in finanziell überschaubarem Rahmen“, so Aicher.

Oberding hat im Jahr 2018 dafür 2,1 Millionen Euro ausgegeben, Aicher rechnet nun mit ähnlichen Kosten. „Im Holzbau sind die Preise wieder auf ein normales Niveau zurückgegangen. Und wir haben eine rezessive Phase. Deshalb werden sich die Preise an den Kosten anlehnen, die wir 2018 gehabt haben.“

Pro Modul können vier Personen untergebracht werden. Jeder Person stehen 12,5 Quadratmeter zu, „das ist eine feste Zahl“. In Schwaig sind es zwei Stockwerke. Der Zugang läuft über eine Außentreppe. Raumgrößen sind veränderbar. Weitere Module kann man ohne großen Aufwand anbauen sowie das Gebäude bei Bedarf auch leicht wieder zurückbauen oder anderweitig nutzen. Versehen werden kann das Gebäude mit einem Pult- oder Satteldach. Es gibt Zuschüsse bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). „Eine Holzrahmenbauweise ist wesentlich günstiger als Mietkosten für Container. Es rechnet sich leicht in zehn bis zwölf Jahren“, ist Aicher überzeugt. Das Gebäude könne dann an das Landratsamt vermietet werden.

„Wir mussten auch handeln, denn wir wollten uns die Planungshoheit nicht nehmen lassen“, verdeutlichte er. Das Konzept habe sich in seinem Heimatort bewährt. „Wir haben auch einen Innenhofcharakter mit einem Außenpavillon. Und es hat sich eine Sprachenschule eingemietet. Das ist eine große Bereicherung, denn Sprache ist ganz wichtig.“ Auch könne die Unterkunft zeitnah realisiert werden. „Von der Genehmigung bis zur Fertigstellung sind es etwa drei bis sechs Monate“, versicherte er. Vorab werde ein Bodengutachten erstellt.

„Welche Heizungsart wäre denn da machbar?“, fragte Josef Strasser (Ortsliste Reisen) nach. Aicher empfiehlt eine Wärmepumpe sowie das Dach mit energieeffizienten Dachpaneelen zu belegen. Die Lebensdauer eines entsprechenden Objekts schätzt Aicher auf rund 25 Jahre. „Sind bei euch Familien untergekommen?“, fragte Astrid Hellinger (CSU) nach. Es seien 90 Personen an einem Standort und überwiegend Familien. „Gibt es einen privaten Helferkreis?“, wollte Strasser wissen. „Das hat sich nach einem halben Jahr erübrigt. Die Leute wollen selbst zum Einkaufen gehen. Sie sind ja autark“, so Aicher. „Wir hatten Leute aus Syrien, Afghanistan und dem Senegal“, berichtete er.

Zum Vergleich: In Eittingermoos waren 23 Personen untergebracht, 15 waren zum Zeitpunkt der Brände anwesend. Ausgelegt war das Gebäude auf 28 Menschen.