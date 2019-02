Neue Schießstände für Schützenlust Concordia Eitting

Die Schießstände von Schützenlust Concordia Eitting sind in die Jahre gekommen. Jetzt soll umgebaut und auf elektronische Stände umgestellt werden. Gleichzeitig wird das Schützenheim saniert. Mit einem Zuschuss von 35 000 Euro greift die Gemeinde dafür ganz schön tief in die Tasche.

Eitting – Die Erneuerung der Schießstände ist für den 101-jährigen Verein Concordia Eitting finanziell gesehen eine Punktlandung. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stellte Schützenmeister und Ratsmitglied Max Klinger seinen Kollegen die Planung vor. 1995 gingen die Stände in Betrieb. Mittlerweile schießen 183 Mitglieder beim Traditionsverein der Kommune. Auch die Nachwuchsarbeit blüht.

Höchste Zeit also, auf elektronische Stände umzustellen. Für die Umbaumaßnahmen und die Umrüstung der zehn Stände sowie Renovierungsarbeiten rechnet Klinger mit Gesamtkosten in Höhe von 80 000 Euro. Darin enthalten sind auch neue Beleuchtungen, das Abhängen der Decke oder Malerarbeiten. Zudem wünscht sich Klinger einen Laptop samt Bürostuhl.

11 000 Euro schießt der Verein aus Eigenmitteln zu. Hinzu kommen zirka 9000 Euro an Eigenleistungen. „Da setzen wir 200 Facharbeiterstunden und 400 Helferstunden an“, erklärte Klinger dem Gremium. 20 000 Euro sind also schon in trockenen Tüchern. Zehn Prozent, also 8000 Euro, fließen an Zuschuss vom Landkreis. Der Bayerische Sportschützenbund (BSSB) beteiligt sich mit 25 Prozent an den Kosten. „Das gilt aber nur für fest eingebaute Dinge. Computer oder Bürostuhl zählen da nicht dazu“, wusste Klinger.

Und ebenso gibt es diese Gelder erst nach der Fertigstellung der Baumaßnahme. „Wir brauchen also auch noch eine Zwischenfinanzierung“, so Klinger. „Was stellt ihr euch genau vor?“, fragte Ratsmitglied Franz Wurzer nach. Die Schützen wünschen sich einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent, der aber auf maximal 35 000 Euro begrenzt ist sowie die Zwischenfinanzierung während des Baues. „Das muss aber dann wieder zurückgezahlt werden“, verdeutlichte Bürgermeister Georg Wiester, der selbst engagierter Schütze ist, nochmal. „Ich finde, das sollten wir machen. Wir haben es in Gaden ja auch gemacht“, so Wurzer. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Zuschuss und die Zwischenfinanzierung.

Doch um Gelder vom BSSB zu bekommen, gibt es noch eine weitere Hürde. Der Sportschützenbund fordert einen Mietvertrag der Schützen für das Schützenheim, der nach der Fertigstellung der Umrüstung (voraussichtlich im kommenden Jahr) noch mindestens zehn Jahre läuft. Der bisherige Kontrakt endet aber am 28. Februar 2025. „Dann machen wir doch gleich 2040“, machte sich Wurzer stark. Der Mietvertrag wurde so vorzeitig bis zum 28. Februar 2040 verlängert.

Mit den Umbauarbeiten will Concordia Eitting in Kürze beginnen.