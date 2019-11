In letzter Sekunde: Gemütlichkeit Gaden ist gerettet

Helmut Thaler hatte zuletzt im Gespräch mit unserer Zeitung wenig Hoffnung, dass es mit den Schützen von Gemütlichkeit Gaden noch weitergeht. Doch nun hat er tatsächlich einen Nachfolger gefunden, und die Auflösung des Vereins abgewendet. In der außerordentlichen Schicksalsversammlung sind weitere Vorstandsposten neu besetzt worden – und das überwiegend aus der Generation U 30. Das noch junge Schützenheim wird also auch künftig von seinen Erbauern genutzt.

VON MARKUS SCHWARZKUGLER

Gaden – Wie berichtet, war Thalers Plan, dass er in drei Jahren abtritt und ein neu gewählter Vize ihn dann ablöst. Dafür konnte sich in der ursprünglichen Generalversammlung niemand begeistern. Ähnlich sah es bei weiteren Vorstandsposten aus. Doch nun hat Thaler mit Florian Schröcker einen jungen Stellvertreter gefunden, der ihn in drei Jahren ablösen soll. „So, wie’s jetzt ausschaut, übernimmt er“, sagt Thaler. Schröcker sei schon vor einem halben Jahr sein Wunschkandidat gewesen, aus beruflichen Gründen hatte dieser jedoch zunächst abgewunken. Nun aber doch die Kehrtwende, dank der der Schützenverein nicht aufgelöst werden muss.

Auch weitere stellvertretende Vorstandsposten wurden nun doch mit jungen Mitgliedern besetzt. Sie sollen in drei Jahren ebenfalls in die erste Reihe aufrücken. Sportleiter ist schon jetzt Lukas Krumpholz. Er folgt auf den neuen Vereinsvize Schröcker.

Auch Bürgermeister Georg Wiester ist erleichtert, dass die Gemütlichkeit wieder eine Zukunft hat. „Gott sei dank geht’s weiter“, meinte auch sein Stellvertreter Reinhard Huber in der Aufstellungsversammlung der Reisener Ortsliste.

Der neue Vorstand:

Vorsitzender: Helmut Thaler, Stellvertreter: Florian Schröcker; Sportleiter: Lukas Krumpholz, Stv.: Thomas Seitzl; Kassierin: Claudia Köppl, Stv.: Markus Thaler; Schriftführerin: Roswitha Niedermayer; Stv.: Isabella Würfl; Jugendleiterin: Vanessa Köppl; Stv.: Florian Bayer; Damenleiterin: Marianne Schuhmann; Beisitzer: Franz Jungbeck und Bernhard Stärk.