In Lkw geprallt: Autofahrerin (44) stirbt bei Unfall

Von: Timo Aichele

Tödlicher Unfall auf der ED19 bei Eitting: Eine Frau (44) starb in den Trümmern ihres Autos. © Feuerwehr

Das Auto einer Frau krachte am Dienstagmorgen bei Eitting frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Die 44-Jährigen starb noch an der Unfallstelle.

Eitting - Tödlich verletzt wurde eine 44-jährige Frau bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der ED19 zwischen Eitting und der Auffahrt zur Flughafentangente bei Umwelt Wurzer. Gegen 7 Uhr war sie aus Eitting kommend in westlicher Fahrtrichtung gefahren, berichtet die Polizeiinspektion Erding.

Aus bislang unbekannter Ursache kam das Auto der Frau in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall bei Eitting (Landkreis Erding): Ermittlungen laufen

Die ED 19 war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

