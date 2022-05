Perfektes Finale der Eittinger Festtage

Gottesdienst, Jubiläumslauf und eine besondere Ehrung – 3000 Euro für Nachbarschaftshilfe

Von Daniela Oldach

Fünf Tage Feier liegen hinter dem FC Sportfreunde Eitting und vielen zahlreichen Helfern. „Ohne die wäre es nicht gegangen. Ein großes Dankeschön an alle“, sagt FCE-Vorsitzender Martin Lenz.

Eitting – Ein Höhepunkt der Festivitäten anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums war der Festgottesdienst am Sonntag auf dem Sportgelände. Pater Konrad Huber, der am Freitag seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, zelebrierte die Messe unter freiem Himmel. „Fairness, Teamgeist und das Miteinander sind Tugenden, die man lernen kann. Fairness und Respekt dürfen nicht auf der Strecke bleiben, so wie bei Real“, meinte Huber zum Champions-League-Finale.

„Eine gute Gemeinschaft pflegen ist einfach das A und O eines Vereins“, so der Geistliche. Keiner dürfe aufgrund seiner Herkunft oder wegen einer Behinderung ausgeschlossen werden.

Umrahmt wurde der Gottesdienst durch zahlreiche Fahnenabordnungen – allen voran der FC Eitting. Ebenso dabei waren die Feuerwehren Eitting, Gaden und Eittingermoos, der Krieger- und Soldatenverein Eitting/Reisen, die Schützenvereine Concordia Eitting und Gemütlichkeit Gaden, der Heimat-Verein Gaden sowie die Katholische Frauengemeinschaft Eitting-Reisen.

Nach dem Gottesdienst stärkten sich die Besucher vor den anschließenden Festreden. Die Ehrengäste durften sich als Erinnerung das Eittinger Festbier, gebraut von Tobias Vincenti, sowie die frisch gedruckte Festschrift mit nach Hause nehmen.

Mit viel Applaus wurde die Ernennung von Fred Neudecker zum Ehrenvorsitzenden bedacht. Später wurde es sportlich, denn beim Jubiläumslauf durften die Laufschuhe geschnürt werden. Die Erlöse daraus sind für die Tafel Erding bestimmt. Rund 1200 Euro sind durch Startgelder und Spenden zusammengekommen. Die Sportfreunde rundeten auf 2000 Euro auf. Schirmherr und Bürgermeister Reinhard Huber machte im Namen der Gemeinde weitere 1000 Euro locker, sodass insgesamt 3000 Euro zusammenkamen. Nachbarschaftshilfe-Vorsitzende Petra Bauernfeind nahm den Spendenscheck entgegen (Bericht folgt).

Entsprechend positiv fiel auch Lenz’ Fazit zu den Eittinger Festtagen aus. „Ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Fest. Ich finde es total cool, wie alle mitgearbeitet haben. Und auch das Wetter hat gehalten“, so der FCE-Chef.

Eifrig gefeiert worden war auch am Samstag beim Bier- und Weinfest. Die Partyband „d’SauSchwanzlBeisser“ aus der Holledau heizte den Gästen so richtig ein. „Die Bude war voll, und die Band konnte mit Tetrapack vom Mittwoch konkurrieren“, so Lenz, der seine Hausaufgaben gemacht hat. „Von Freitag bis Sonntag ist uns nichts mehr ausgegangen“, meinte er schmunzelnd. Am Abend klang das Fest bei Bier und Brotzeit und gemütlichem Beisammensein aus.

In die Verlängerung ging es am gestrigen Montag, denn schon am Morgen trudelten zahlreiche Helfer zum Zeltabbau am Sportgelände ein. Wie viele Ehrenamtliche sich für die Festtage engagiert haben, kann Lenz nur schwer einschätzen. Aber alleine beim Seniorennachmittag der Gemeinde am Freitag war ein 30-köpfiges Team im Einsatz. Ebenso groß war die Mannschaft am Festsonntag, die nur in der Küche gearbeitet hat – die Schänke noch gar nicht mitgerechnet. „Da sieht man einfach: In Eitting hoit ma zam“, freute sich Lenz. Der FCE selbst hat über 900 Mitglieder.