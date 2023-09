Abschied nach fast einem halben Jahrhundert im Unternehmen

Von: Markus Schwarzkugler

Mini-Stapler und weitere Präsente (v. l.): Johanna Kamm (Mitglied der Geschäftsleitung/GL), Paul Kamm (Geschäftsführer/GF), Heidi Huber-Kamm (GF), Peter Maier (Produktionsplaner a.D.) mit Frau Uschi, Veronika Kamm (Mitglied GL) und Thomas Vilgertshofer (Betriebsleiter). © Huber Technik

In unserer schnelllebigen Zeit kommen gewisse Dinge immer seltener vor. Dass Menschen bis zur Gold-, Diamant- oder sogar Gnadenhochzeit verheiratet sind, dürfte in Zukunft nicht mehr allzu oft der Fall sein. Genauso wechseln die Menschen heutzutage schnell mal ihren Job. Peter Maier kann da nur müde lächeln.

Reisen/Erding – Denn der Reisener hat sich nun, nach fast 49 Jahren bei ein und demselben Unternehmen, in den Ruhestand verabschiedet. Die Huber Technik aus Erding schreibt deshalb in einer Pressemitteilung auch von „einem bewegenden Moment“, der „mit einem wehmütigen Lächeln“ von der Belegschaft gefeiert worden sei. Maier sei „nicht nur ein wertvoller Mitarbeiter, sondern auch ein Eckpfeiler der Unternehmensgeschichte“ gewesen. Genau 48 Jahre und 364 Tage habe er dem Betrieb angehört.

Am 1. September 1974 begann Maier seine Reise bei der Firma Huber im Maschinenbau, „und heute verlässt er das Unternehmen als lebende Legende, als einer der letzten Mitarbeiter, die hautnah die vier Generationen des Traditionsunternehmens miterlebten“, so Huber Technik. Der heute 64-Jährige sei mit Engagement und Hingabe in verschiedenen Abteilungen tätig gewesen.

Nach Ausbildung und Wehrdienst fand er seine Berufung im Gummiwerk. Dort avancierte er zum Produktionsplaner und trug maßgeblich dazu bei, dass die Gummiwaren stets pünktlich und in höchster Qualität fertiggestellt wurden. „Die Kunst der Containerbeladung für Überseetransporte war eine weitere Stärke, die sein breites Fähigkeitsspektrum unterstrich“, heißt es in der Mitteilung. Maier sei meistens auf seinem Gabelstapler auf dem Betriebsgelände anzutreffen gewesen. Also immer einsatzbereit.

Seine Kollegen überraschten ihn mit einem besonderen Geschenk, das für einige Lacher sorgen dürfte. Organisiert von Thomas Vilgertshofer, wurde ihm ein Spielzeug-Stapler überreicht. „Bäda wird, zumindest ohne das Dach abzuschrauben, kaum reinpassen. Aber vielleicht erfreuen sich ja seine Enkel daran“, scherzte der Betriebsleiter. Außerdem hat Maier eine Leidenschaft fürs Tauben züchten. Also überreichten ihm die Kollegen auch noch weiße Brieftauben.

„Solch loyale, zuverlässige, ehrgeizige und noch dazu sympathische Mitarbeiter zu finden, ist nicht selbstverständlich“, betonte Seniorchefin Heidi Huber-Kamm bei der Verabschiedung Maiers. Diese Worte spiegeln laut Unternehmen die allgemeine Wertschätzung wider, die Maier über die Jahre hinweg aufgebaut habe. „Der Abschied von einem solch engagierten Mitarbeiter hinterlässt sowohl eine Lücke als auch eine Welle von Emotionen in den Herzen seiner Kollegen.“